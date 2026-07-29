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रिश्वत लेते पकड़ा गया आरोपी एक्सईएन को जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्यकारी अभियंता दीपक गर्ग को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने लंबित बिलों के भुगतान के लिए 30 हजार रुपये की मांग की थी। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिससे HVPNL के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

रिश्वत लेते पकड़ा गया आरोपी एक्सईएन को जेल भेजा

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) दीपक गर्ग को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी को ब्यूरो की टीम ने 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ब्यूरो की कार्रवाई से हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पता चला है कि शिकायतकर्ता ने गत वर्ष अक्तूबर में विभाग में काम पूरा किया था। इस वर्ष फरवरी में बिल उसने जमा किए थे। इसके बावजूद बिलों को पास नहीं किया जा रहा था।

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इससे परेशान होकर उसने ब्यूरो कार्यालयमें शिकायत दे दी थी। शिकायतकर्ता ठेकेदार ने पल्ला बिजलीघर और सेक्टर-23 में काम किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि सेक्टर-23 स्थित एचवीपीएनएल के टीएस डिवीजन में तैनात एक्सईएन दीपक गर्ग उसके लंबित बिलों का भुगतान जारी करने के बदले 30 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहा है। इस पर ब्यूरो की टीम ने आरोपी कार्यकारी अभियंता को मंगलवार को पीड़ित से 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था।

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