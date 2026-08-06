एक सप्ताह में सभी लंबित बॉडी और डिस्ट्रेस वारंट निपटाएं: कमिश्नर
मुंगेर में प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को बॉडी और डिस्ट्रेस वारंट के निष्पादन पर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में हाल ही में 2,500 लंबित वारंटों के निष्पादन की जानकारी साझा की गई। आयुक्त ने अगले एक सप्ताह में सभी लंबित वारंट का 100% निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुंगेर, निज संवाददाता। प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को बॉडी वारंट और डिस्ट्रेस वारंट के निष्पादन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में भागलपुर के डीआईजी/आईजी, मुंगेर व बेगूसराय के डीआईजी सहित दोनों प्रमंडलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अपर समाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों ने नीलाम-पत्र मामलों से जुड़े लंबित वारंटों की अद्यतन स्थिति साझा की। अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों के भीतर चलाए गए अभियान में लगभग 2,500 लंबित बॉडी और डिस्ट्रेस वारंट का सफलता पूर्वक निष्पादन किया जा चुका है।कार्रवाई
पर संतोष जताते हुए आयुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि अगले एक सप्ताह के भीतर दोनों प्रमंडलों के सभी लंबित बॉडी व डिस्ट्रेस वारंट का 100 प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में आयुक्त के सचिव भी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें