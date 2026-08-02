विज्ञान बस ने विद्यार्थियों में जगाई वैज्ञानिक जिज्ञासा
- प्रयोगों को देखकर विज्ञान को व्यवहारिक रूप में समझने का मिला अवसर- कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ लिया हिस्साफोटो: 13 छात्राओं
औरैया, संवाददाता। नगर पालिका इंटर कॉलेज, औरैया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित चलती-फिरती विज्ञान बस का आयोजन किया गया। विज्ञान बस के विद्यालय पहुंचते ही कक्षा छह से 12 तक के छात्र-छात्राओं में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। विद्यार्थियों ने विज्ञान बस में प्रदर्शित विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल और प्रयोगों को करीब से देखा तथा उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को सरल भाषा में समझाया। बच्चों ने विभिन्न प्रयोगों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और विज्ञान को व्यवहारिक रूप में समझने का अवसर मिला।
कार्यक्रम के बाद छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति विशेष उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिली। प्रधानाचार्य सुनील कुमार मिश्र ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की यह पहल विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि विज्ञान बस के माध्यम से बच्चे उन प्रयोगों को प्रत्यक्ष रूप से देख और समझ पा रहे हैं, जिन्हें वे अब तक केवल पुस्तकों में पढ़ते थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक प्रदीप दुबे, आलोक शुक्ल, गंभीर सिंह, आशुतोष शुक्ल, विनय चतुर्वेदी, उपप्रधानाचार्य अमर चंद्र तथा शिक्षिकाएं कुमकुम, प्रतिभा, बिंदू, शुभिका सहित विद्यालय के अन्य शिक्षकों का सक्रिय सहयोग रहा।
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