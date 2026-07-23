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कबड्डी कलस्टर: रोमांचक मुकाबले जीतकर अगले दौरे में पहुंची टीमें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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द्रोण पब्लिक स्कूल में चार दिवसीय सीबीएसई गर्ल्स कबड्डी क्लस्टर-19 प्रतियोगिता का दूसरा दिन बहुत रोमांचक रहा। विभिन्न टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मेरठ, आगरा, बागपत और गाजियाबाद की टीमें शामिल हैं। विजेताओं ने अगले दौर में स्थान बना लिया है और आगे के मुकाबले को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।

कबड्डी कलस्टर: रोमांचक मुकाबले जीतकर अगले दौरे में पहुंची टीमें
कबड्डी कलस्टर: रोमांचक मुकाबले जीतकर अगले दौरे में पहुंची टीमें

द्रोण पब्लिक स्कूल में आयोजित चार दिवसीय सीबीएसई गर्ल्स कबड्डी क्लस्टर-19 प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न जिलों और राज्यों से आई टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले गए। खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन, अनुशासन और खेल भावना का परिचय देते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। विजेता टीमों ने अगले दौर में प्रवेश कर खिताब की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। अंडर-14 वर्ग में मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल ने सेंट थॉमस स्कूल गाजियाबाद को 32-21 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। एसएमटी पब्लिक स्कूल (आगरा) और एमडी इंटरनेशनल स्कूल (बागपत) के मुकाबले में एसएमटी स्कूल को वॉकओवर मिला। वहीं, ब्रह्मगुप्त ज्योति पब्लिक स्कूल (शामली) ने एसजी वर्ल्ड स्कूल सरधना (मेरठ) को 33-5 से हराकर अगले चरण में प्रवेश किया।

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अंडर-17 वर्ग में बीआर इंटरनेशनल स्कूल (मेरठ) ने रेडिएंट एकेडमी (नोएडा) को 27-20 से पराजित कर दूसरे दौर में स्थान सुनिश्चित किया। अंडर-19 वर्ग में श्रीमती ब्रह्मा देवी केशव नगर स्कूल (हापुड़) ने सर्वोदय पब्लिक स्कूल (बागपत) को 37-9 से हराया। एएसएसआईएस कॉन्वेंट स्कूल (नोएडा) ने डिवाइन पब्लिक स्कूल, हतेवा (गौतमबुद्ध नगर) को 33-31 से शिकस्त दी। वहीं कृष्णा पब्लिक स्कूल, कंकरखेड़ा (मेरठ) ने सेंट थॉमस स्कूल, लोनी (गाजियाबाद) को 34-4 के बड़े अंतर से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। आगामी मुकाबलों में भी कई मजबूत टीमों के बीच रोमांचक संघर्ष देखने को मिलेगा, जिसका खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों को इंतजार है।

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