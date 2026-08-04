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विजेता टीमों को मंत्री हफीजुल हसन ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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मधुपुर में आयोजित तीन दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-3 अंतर विद्यालय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। 600 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। फाइनल में अंडर-19 में एसजीएन रामगढ़ और अंडर-17 में महावीरी, सिवान ने जीत हासिल की।

विजेता टीमों को मंत्री हफीजुल हसन ने किया सम्मानित

मधुपुर प्रतिनिधि। मदर्स इंटरनेशनल अकादमी में आयोजित तीन दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर-3 अंतर विद्यालय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का सोमवार को रोमांचक फाइनल मुकाबले और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ भव्य समापन हो गया। तीन दिनों तक चले प्रतिष्ठित खेल आयोजन में बिहार और झारखंड के विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों की लगभग 50 टीमों के 600 से अधिक खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों व टीम अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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प्रतिभागियों का प्रदर्शन

पूरे टूर्नामेंट के दौरान छात्राओं ने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि खेल केवल जीत-हार का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने का सशक्त मंच है।

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जीतने वाली टीमें

उन्होंने छात्राओं से पढ़ाई के साथ खेलों में भी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि निरंतर मेहनत और समर्पण से ही खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। फाइनल मुकाबलों में अंडर-19 वर्ग में एसजीएन रामगढ़ ने सेंट माइकल, पटना को 36-23 अंकों से पराजित कर खिताब जीता। दूसरे मुकाबले में सेंट माइकल, पटना ने विद्या मंदिर, घाटशिला को 29-18 अंकों से हराया। अंडर-17 वर्ग में महावीरी, सिवान ने डीएवी गांधीनगर को 38-30 अंकों से मात दी, जबकि बुद्धा वर्ल्ड ने विद्या मंदिर नगरी को 32-26 अंकों से हराकर जीत दर्ज की। अंडर-14 वर्ग में जीडी मदर्स ने मदर्स इंटरनेशनल अकादमी, मधुपुर को 28-17 अंकों से पराजित किया, वहीं एसजीएन रामगढ़ ने ओपन माइंड, पटना को 31-18 अंकों से हराकर शानदार प्रदर्शन किया।

समापन समारोह

प्रतियोगिता का सफल व निष्पक्ष संचालन सीबीएसई ऑब्जर्वर परवीन प्रसाद की देखरेख में हुआ। समापन के अवसर पर विद्यालय निदेशक मनोज कलबलिया, सुषमा अग्रवाल, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, अभिभावक व खेल प्रेमी उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, सीबीएसई पदाधिकारियों, तकनीकी टीम, रेफरी, प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सामान्य प्रश्न

इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया?
यह प्रतियोगिता मधर्स इंटरनेशनल अकादमी में आयोजित की गई।
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