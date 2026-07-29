एलआईसी की उत्तर मध्य क्षेत्रीय शतरंज एवं कैरम चयन प्रतियोगिता का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 52 पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के बीच शतरंज एवं कैरम चयन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ हल्द्वानी में हुआ, जहां अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी शामिल हुए।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 52 पुरुष एवं महिला खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के बीच हो रही रोमांचक प्रतिस्पर्धा

प्रतियोगिता का शुभारंभ हल्द्वानी, संवाददाता। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की उत्तर मध्य क्षेत्रीय शतरंज एवं कैरम चयन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मंगलवार को रामपुर रोड स्थित होटल रॉयल रेजिडेंसी में हुआ। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न मंडलों से 52 पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानव संसाधन विभाग, उत्तर मध्य क्षेत्र कानपुर के प्रबंधक ब्रजेंद्र नारायण गोस्वामी रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर हल्द्वानी मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक आलोक कुमार सैनी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया है।

प्रतिभागियों की सूची पुरुष वर्ग में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश कुमार बाजपेयी, बृजेश कुशवाहा और गजेंद्र सिंह, जबकि महिला वर्ग में प्रतिभा पुनम दुबे सहित अन्य खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कैरम प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जहीर अहमद, ऑल इंडिया चैंपियन प्रेम सिंह, राष्ट्रीय खिलाड़ी सगीर अहमद तथा अनमोल कुमार सिंह भी प्रतिभाग कर रहे हैं। तीन राउंड के बाद शतरंज प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में नितेश शर्मा तीन अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। गजेंद्र सिंह और बृजेश कुशवाहा ढाई-ढाई अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। महिला वर्ग में सोनल जैन और पूनम दुबे तीन-तीन अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं, जबकि प्रीति कुमारी, निधिरानी पांडे और इंदु ज्ञान पंतना ढाई-ढाई अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। कार्यक्रम का संचालन चंचल त्रिपाठी ने किया। इस दौरान एलआईसी के कई अधिकारी एवं आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे।

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