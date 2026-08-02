रोटरी क्लब ऑफ गया युवा के स्मिता पोद्दार अध्यक्ष और सुरभि बनी सचिव
रोटरी क्लब ऑफ गया युवा का 12वां इंस्टॉलेशन समारोह रविवार को आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 की गवर्नर अनु नारंग रहीं। कार्यक्रम में नए क्लब अध्यक्ष एवं सचिव की शपथ ली गई, और 14 नए सदस्यों को जोड़ा गया। समारोह में सामाजिक परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया।
रोटरी क्लब ऑफ गया युवा का 12वां इंस्टॉलेशन समारोह रविवार को उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। समारोह में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 (2026-27) की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अनु नारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं, जबकि पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन संदीप नारंग विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और दीप प्रज्ज्वलन से हुई। समारोह में रोटेरियन स्मिता पोद्दार ने वर्ष 2026-27 के लिए क्लब अध्यक्ष तथा रोटेरियन डॉ. सुरभि ने सचिव पद की शपथ ली। नवगठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अपने दायित्व ग्रहण किए। इस अवसर पर 14 नए सदस्यों को रोटरी परिवार से जोड़ा गया। निवर्तमान अध्यक्ष राहुल महाजन ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम से पूर्व सहेली सेंटर, सेनेटरी पैड निर्माण मशीन, वृक्षारोपण अभियान और रोटरी पब्लिक इमेज अभियान सहित चार सामाजिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण ‘रोटरी फ्यूजन कॉमिक बुक’ का लोकार्पण रहा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनु नारंग ने इसे रोटरी की सामाजिक गतिविधियों को जन-जन तक पहुंचाने की अभिनव पहल बताते हुए सराहा और रोटरी वर्ष 2026-27 की थीम के अनुरूप समाज में स्थायी बदलाव लाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न रोटरी एवं इनर व्हील क्लबों के पदाधिकारी, उद्योगपति और अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
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