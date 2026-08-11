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दलमा में दिखा दुर्लभ डेथ्स हेड हॉकमोथ नामक पतंगा

By Vidyasagar
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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दलमा ईस्ट के जंगल में दुर्लभ ग्रेटर डेथ्स हेड हॉक मॉथ मिला है, जो अपनी अद्भुत बनावट और खोपड़ी जैसे निशान के लिए जाना जाता है। इसकी विशेषता शहद चुराने की प्रवृत्ति और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे मधुमक्खी लुटेरा भी कहा जाता है।

दलमा में दिखा दुर्लभ डेथ्स हेड हॉकमोथ नामक पतंगा

दलमा ईस्ट के जंगल में दुर्लभ ग्रेटर डेथ्स हेड हॉक मॉथ मिलने से वनकर्मियों और प्रकृति प्रेमियों में उत्साह है। अपनी अनोखी बनावट और शरीर पर बने खोपड़ी जैसे निशान के कारण पहचान रखने वाला यह मॉथ दलमा की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसकी मौजूदगी को लेकर फॉरेस्टर में खास उत्सुकता है, क्योंकि यह दुर्लभ प्रजाति है। ग्रेटर डेथ्स हेड हॉक मॉथ को बी रॉबर यानी मधुमक्खी लुटेरा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है और इसके पंखों का फैलाव करीब 13 सेंटीमीटर तक होता है। भारत और एशिया के कई हिस्सों में पाया जाने वाला यह मॉथ मधुमक्खियों के छत्तों में घुसकर शहद हासिल करने के लिए प्रसिद्ध है।

इसके शरीर से निकलने वाली विशेष मीठी गंध और मजबूत जीभ उसे छत्ते तक पहुंचने में मदद करती है। इसकी सबसे आकर्षक विशेषता वक्ष पर बनी इंसानी खोपड़ी जैसी आकृति है। ओडिशा के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह के मॉथ को जगन्नाथ मॉथ या भगवान जगन्नाथ के चेहरे वाली तितली कहकर भी चर्चा मिली है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से यह कोई धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि मॉथ के शरीर पर विकसित प्राकृतिक रंग और पैटर्न हैं। किसी प्राकृतिक आकृति में परिचित चेहरा दिखाई देना मनोविज्ञान में पैरीडोलिया कहलाता है। शोधकर्ता सह फॉरेस्टर राजा घोष के अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके कैटरपिलर, प्यूपा और व्यस्क अवस्था कई पक्षियों, चमगादड़ तथा अन्य कीटभक्षी जीवों के भोजन का हिस्सा बनते हैं। व्यस्क मॉथ फूलों का रस लेते हैं और परागण में भी योगदान देते हैं।

Vidyasagar

लेखक के बारे में

Vidyasagar

शॉर्ट बायो: विद्यासागर पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
विद्यासागर मीडिया जगत में जाना-माना नाम है। उन्हें पत्रकारिता में 32 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में 2010 से कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान शुरू होने के बाद डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई।उन्हें कई विषयों पर विशेष लेखन कर अणिट छाप छोड़ी।

करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
विद्यासागर ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में जनसत्ता कोलकाता से की। इसके बाद प्रभात खबर, डीडी मेट्रो कोलकाता, दैनिक जागरण फरीदाबाद और अमर उजाला दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रमुख अखबारों में रिपोर्टिंग में बेहतर प्रदर्शन किया। प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में प्रिंट और डिजिटल दोनों में बेहतर कार्य कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
स्नातक कला संकाय। राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और खेल के साथ-साथ वन्यजीव एवं पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय तक पत्रकारिता का अनुभव।

विशेषज्ञता
शोध, वन्यजीव और पर्यावरण खोजी पत्रकारिता, रेलवे और डाकघर बचत जैसे कई घोटालों का खुलासा सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

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