दलमा में दिखा दुर्लभ डेथ्स हेड हॉकमोथ नामक पतंगा

शॉर्ट बायो: विद्यासागर पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं।



परिचय एवं अनुभव

विद्यासागर मीडिया जगत में जाना-माना नाम है। उन्हें पत्रकारिता में 32 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में 2010 से कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान शुरू होने के बाद डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई।उन्हें कई विषयों पर विशेष लेखन कर अणिट छाप छोड़ी।



करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

विद्यासागर ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में जनसत्ता कोलकाता से की। इसके बाद प्रभात खबर, डीडी मेट्रो कोलकाता, दैनिक जागरण फरीदाबाद और अमर उजाला दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रमुख अखबारों में रिपोर्टिंग में बेहतर प्रदर्शन किया। प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में प्रिंट और डिजिटल दोनों में बेहतर कार्य कर रहे हैं।



शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

स्नातक कला संकाय। राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और खेल के साथ-साथ वन्यजीव एवं पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय तक पत्रकारिता का अनुभव।



विशेषज्ञता

शोध, वन्यजीव और पर्यावरण खोजी पत्रकारिता, रेलवे और डाकघर बचत जैसे कई घोटालों का खुलासा सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

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