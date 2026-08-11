Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आबकारी विभाग की गाड़ी पलटी, बाल-बाल बचे कर्मचारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

लखनऊ वापस लौट रही आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ी शृंग्वेरपुर के पास पलट गई। चालक ने सड़क पर अचानक आए मवेशियों को बचाने की कोशिश की, जिससे हादसा हुआ। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी गाड़ियां अक्सर बिना अनुमति चलती हैं, और सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।

आबकारी विभाग की गाड़ी पलटी, बाल-बाल बचे कर्मचारी

लखनऊ से लौट रही आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ी सोमवार रात शृंग्वेरपुर के पास पलट गई। सड़क पर अचानक आए मवेशी को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित हो गई। हादसे में वाहन सवार कर्मचारियों के घायल होने की जानकारी है, हालांकि बड़ी घटना टल गई। कर्मचारियों का आरोप है कि आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ियां अक्सर बिना अनुमति दौड़ती हैं और हादसे होते रहते हैं। इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा और कर्मचारी कब तक हादसों का शिकार होते रहेंगे। कुछ वर्ष पहले इसी तरह की घटना में एक लेखापरीक्षक की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है।

इसके बावजूद सरकारी वाहनों के संचालन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी लखनऊ में ही बैठते हैं, जिसके कारण प्रयागराज मुख्यालय से लखनऊ तक सरकारी वाहनों का लगातार आवागमन होता है। इससे डीजल समेत सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त खर्च होने के साथ ही वाहन चालकों और कर्मचारियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।