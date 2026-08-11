आबकारी विभाग की गाड़ी पलटी, बाल-बाल बचे कर्मचारी
लखनऊ वापस लौट रही आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ी शृंग्वेरपुर के पास पलट गई। चालक ने सड़क पर अचानक आए मवेशियों को बचाने की कोशिश की, जिससे हादसा हुआ। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी गाड़ियां अक्सर बिना अनुमति चलती हैं, और सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।
लखनऊ से लौट रही आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ी सोमवार रात शृंग्वेरपुर के पास पलट गई। सड़क पर अचानक आए मवेशी को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित हो गई। हादसे में वाहन सवार कर्मचारियों के घायल होने की जानकारी है, हालांकि बड़ी घटना टल गई। कर्मचारियों का आरोप है कि आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ियां अक्सर बिना अनुमति दौड़ती हैं और हादसे होते रहते हैं। इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा और कर्मचारी कब तक हादसों का शिकार होते रहेंगे। कुछ वर्ष पहले इसी तरह की घटना में एक लेखापरीक्षक की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है।
इसके बावजूद सरकारी वाहनों के संचालन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी लखनऊ में ही बैठते हैं, जिसके कारण प्रयागराज मुख्यालय से लखनऊ तक सरकारी वाहनों का लगातार आवागमन होता है। इससे डीजल समेत सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त खर्च होने के साथ ही वाहन चालकों और कर्मचारियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
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