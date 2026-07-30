Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमनीव के तीन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया क्वालीफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

इटावा। एमनीव विज़न स्कूल के निशानेबाजों ने देहरादून में आयोजित 0755 इंडियन ओपन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। तीन खिलाड़ियों ने नेशनल्स के लिए क्वालीफाई किया। वहीं, नई दिल्ली में आयोजित यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में भी छात्रों ने प्री-नेशनल प्रतियोगिता के लिए सफलता प्राप्त की। विद्यालय के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

एमनीव के तीन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया क्वालीफाई

इटावा। एमनीव विज़न स्कूल के निशानेबाजों ने देहरादून में आयोजित 0755 इंडियन ओपन प्रतियोगिता राइफल एवं पिस्टल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के तीन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल्स के लिए क्वालीफाई किया। इसमें कक्षा 12वीं के छात्र आर्तिक प्रताप ने 10 मीटर एयर राइफल यूथ वर्ग में 118वीं रैंक, कक्षा 10वीं के छात्र सरनश्री वर्मा ने 10 मीटर एयर राइफल सब-यूथ वर्ग में 223वीं रैंक तथा कक्षा 12वीं के छात्र सक्षम यादव ने 10 मीटर एयर राइफल सब-यूथ वर्ग में 333वीं रैंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।

नई दिल्ली में यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता

वहीं नई दिल्ली में आयोजित 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता एयर, स्मॉल बोर एवं शॉटगन में विद्यालय के दस खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्री-नेशनल प्रतियोगिता के लिए सफलतापूर्वक क्वालीफाई किया। राइफल वर्ग में आर्तिक प्रताप, सक्षम यादव, नवेद्या, सरनश्री वर्मा, आर्यन, अक्षत एवं शिशांक तथा पिस्टल वर्ग में साहिल, राधेकृष्ण एवं उत्कर्ष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। चेयरमैन अतिवीर सिंह यादव ने कहा कि एमनीव विज़न स्कूल विद्यार्थियों को केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं, बल्कि खेलों में भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वाइस चेयरमैन डॉ. विकास यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर सलिल यादव, प्रधानाचार्य पंकज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोज श्रीवास्तव एवं सीएफओ मोहम्मद आरिफ ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सामान्य प्रश्न

एमनीव विज़न स्कूल के किस छात्र ने 10 मीटर एयर राइफल यूथ वर्ग में क्वालीफाई किया?
कक्षा 12वीं के छात्र आर्तिक प्रताप ने 10 मीटर एयर राइफल यूथ वर्ग में 118वीं रैंक प्राप्त की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।