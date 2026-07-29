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मेधावियों को सम्मानित कर दिखाई सफलता की राह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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गन्ना कृषक महाविद्यालय में हुआ मेधावी छात्र सम्मान समारोहमेधावियों को सम्मानित कर दिखाई सफलता की राहमेधावियों को सम्मानित कर दिखाई सफलता की राहमेधाविय

मेधावियों को सम्मानित कर दिखाई सफलता की राह

पूरनपुर। गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. आरके गोस्वामी, विशिष्ट अतिथि उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. दुष्यंत कुमार, सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रो. पीके शर्मा और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित किया। प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार शर्मा ने अतिथियों को कॉलेज की उपलब्धियों के बारें में बताया। प्रो. पीके शर्मा ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान का विकास तभी संभव है जब उसका नेतृत्व ऊर्जावान हो। प्रो. दुष्यंत कुमार ने कहा कि वर्तमान समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का है।

स्नातक स्तर पर कला संकाय में प्रशांत वर्मा व ज्योति, बीएससी कृषि में अभिनव पांडेय व दिव्यांशी कुमारी तथा वाणिज्य संकाय में विकास शर्मा व लक्ष्मी कुमारी को सम्मानित किया गया। परास्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। एमए अंग्रेजी में तनिषा गुप्ता, ज्योति गंगवार व सौम्या शुक्ला, एमए हिंदी में रचना कश्यप, प्रज्ञा ज्योति व नैंसी सक्सेना, एमए उर्दू में लुजैन फातिमा, सायबा नूरी व फराज बी तथा एमए अर्थशास्त्र में सुहैल खान, डिंपल कौर व नफीस अहमद को क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए सम्मान मिला। अंशिका को विशेष पुरस्कार दिया गया। एमए समाजशास्त्र में संध्या देवी, निशा देवी व अनस अली तथा एमए राजनीति शास्त्र में मयंक मिश्रा, मोहम्मद जमाल बेग व रोहित कुमार ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। प्रशांत कुमार को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रो. आरके गोस्वामी ने कहा कि वह पहले शिक्षक हैं। उसके बाद क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी। उन्होंने छात्रों से व्यावहारिक जीवन जीने और शिक्षा के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. रेखा सिंह व संचालक डॉ. पिंदर सिंह ने आभार जताया।

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