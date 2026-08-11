परीक्षा का समय बदलने से परेशान दिखे छात्र
तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो गई। परीक्षा का समय बदलने से अधिकतर परीक्षार्थी परेशान दिखे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 तक लेने की घोषणा की है। अधिकतर छात्रों को समय की जानकारी नहीं रहने के कारण परीक्षा केन्द्रों पर देर से पहुंचे।
तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो गई। परीक्षा का समय बदलने से अधिकतर परीक्षार्थी परेशान दिखे।
परीक्षा का समय
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 तक लेने की घोषणा की है। पूर्व में सुबह की पाली 10 बज से होती थी। अधिकतर छात्रों को समय की जानकारी नहीं रहने के कारण परीक्षा केन्द्रों पर देर से पहुंचे।
छात्रों की प्रतिक्रिया
हालांकि, परीक्षा का पहले दिन होने के कारण महाविद्यालय प्रशासन ने रियायत देते हुए 15 मिनट की छूट देकर छात्रों को परीक्षा भवन में प्रवेश करने की इजाजत दी लेकिन अधिकतर छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर परीक्षा प्रोग्राम दिया जाता है। इसीलिए, जो छात्र मोबाइल का उपयोग नहीं करते, उन्हें यह जानकारी नहीं मिल पाई। आरबीएस कॉलेज तेयाय परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे छात्र अभिनव आनंद, छात्रा कोमल कुमारी, मौसमी कुमारी आदि ने बताया कि उन्हें परीक्षा के समय में बदलाव की जानकारी ही नहीं थी। इससे उन्हें पहुंचने में देरी हुई।
शिक्षकों की टिप्पणियाँ
इधर, कुछ शिक्षकों ने बताया कि छात्रों का कॉलेज जाना छूट गया है। इससे नयी नयी जानकारी नहीं मिल पाती है। आरबीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गाजी सलाउद्दीन ने बताया कि प्रोग्राम में ही समय दिया गया था लेकिन छात्रों द्वारा लापरवाही बरती गई जिससे वे समय से नहीं पहुंचे।
सामान्य प्रश्न
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