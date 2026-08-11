Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

परीक्षा का समय बदलने से परेशान दिखे छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो गई। परीक्षा का समय बदलने से अधिकतर परीक्षार्थी परेशान दिखे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 तक लेने की घोषणा की है। अधिकतर छात्रों को समय की जानकारी नहीं रहने के कारण परीक्षा केन्द्रों पर देर से पहुंचे।

परीक्षा का समय बदलने से परेशान दिखे छात्र

तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो गई। परीक्षा का समय बदलने से अधिकतर परीक्षार्थी परेशान दिखे।

परीक्षा का समय

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 तक लेने की घोषणा की है। पूर्व में सुबह की पाली 10 बज से होती थी। अधिकतर छात्रों को समय की जानकारी नहीं रहने के कारण परीक्षा केन्द्रों पर देर से पहुंचे।

छात्रों की प्रतिक्रिया

हालांकि, परीक्षा का पहले दिन होने के कारण महाविद्यालय प्रशासन ने रियायत देते हुए 15 मिनट की छूट देकर छात्रों को परीक्षा भवन में प्रवेश करने की इजाजत दी लेकिन अधिकतर छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर परीक्षा प्रोग्राम दिया जाता है। इसीलिए, जो छात्र मोबाइल का उपयोग नहीं करते, उन्हें यह जानकारी नहीं मिल पाई। आरबीएस कॉलेज तेयाय परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे छात्र अभिनव आनंद, छात्रा कोमल कुमारी, मौसमी कुमारी आदि ने बताया कि उन्हें परीक्षा के समय में बदलाव की जानकारी ही नहीं थी। इससे उन्हें पहुंचने में देरी हुई।

शिक्षकों की टिप्पणियाँ

इधर, कुछ शिक्षकों ने बताया कि छात्रों का कॉलेज जाना छूट गया है। इससे नयी नयी जानकारी नहीं मिल पाती है। आरबीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गाजी सलाउद्दीन ने बताया कि प्रोग्राम में ही समय दिया गया था लेकिन छात्रों द्वारा लापरवाही बरती गई जिससे वे समय से नहीं पहुंचे।

सामान्य प्रश्न

परीक्षा का समय क्या था?
परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।