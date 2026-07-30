स्नातक परीक्षा : कमला राय कॉलेज केंद्र पर नकल करते 4 धराए, निष्काषित
गोपालगंज। स्नातक परीक्षा के तीसरे दिन कमला राय कॉलेज केंद्र से नकल करने आरोप में 4 परीक्षार्थियों को निष्काषित कर दिया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें 3792 में से 3759 छात्र उपस्थित रहे। परीक्षार्थियों ने प्रश्नपत्र को संतोषजनक बताया।
गोपालगंज। स्नातक परीक्षा के तीसरे दिन कमला राय कॉलेज केंद्र से नकल करने आरोप में 4 परीक्षार्थियों को निष्काषित कर दिया गया।
परीक्षा का विवरण
जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सत्र 2024-28 की स्नातक तृतीय सेमेस्टर की ली जा रही परीक्षा के तीसरे दिन गुरुवार को माइनर कोर्स-3 की परीक्षा जिले के निर्धारित केंद्रों पर कड़ी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। पहले दो दिनों की तुलना में इस बार प्रश्नपत्र अपेक्षाकृत आसान रहने से परीक्षा देकर बाहर निकले अधिकांश परीक्षार्थियों के चेहरे पर संतोष दिखा। परीक्षार्थियों ने बताया कि अधिकतर प्रश्न सीधे पाठ्यक्रम से पूछे गए थे, जिससे उत्तर लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई।
परीक्षा की अवधि
परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली में ग्रुप-ए के तहत बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, भोजपुरी, संस्कृत और कॉमर्स विषयों की परीक्षा हुई। वहीं दूसरी पाली में ग्रुप-बी के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, एआईएच एंड सी, संगीत, ग्रामीण अर्थशास्त्र तथा एलएसडब्ल्यू विषयों के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।
अनुपस्थित परीक्षार्थी
दो केंद्रों पर 37 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित शहर के कमला राय कॉलेज और महेंद्र महिला कॉलेज परीक्षा केंद्रों पर कुल 3792 परीक्षार्थियों में 3759 उपस्थित रहे, जबकि 33 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्राचार्य के अनुसार कमला राय कॉलेज में पहली पाली में 721 में से 711 परीक्षार्थी उपस्थित और 10 अनुपस्थित रहे। जबकि एक छात्र कदाचार के आरोप में निष्काषित किया गया। दूसरी पाली में 1341 में 1327 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 14 अनुपस्थित रहे, 3 परीक्षार्थी कदाचार के आरोप में निष्काषित किए गए। महेंद्र महिला कॉलेज में पहली पाली में 797 में से 794 परीक्षार्थी उपस्थित और तीन अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 933 में से 927 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 6 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया
परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को बताया संतुलित परीक्षार्थियों ने बताया कि हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जूलॉजी, राजनीति विज्ञान और कॉमर्स सहित अधिकांश विषयों के प्रश्न संतुलित और सिलेबस आधारित थे। नियमित तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने निर्धारित समय से पहले ही उत्तर पुस्तिका जमा कर दी। परीक्षार्थियों ने बताया कि पिछले दिनों की तुलना में इस बार प्रश्नपत्र अधिक सहज रहा, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ा।(रिपोर्ट - प्रमोद तिवारी)
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
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