सदर विधायक ने विधानसभा में उठाया परीक्षा केंद्र का मुद्दा
बक्सर के सदर विधायक आनंद मिश्र ने विधानसभा में परीक्षा केंद्रों को अभ्यर्थियों के गृह क्षेत्र से 100 किलोमीटर के भीतर निर्धारित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी तय करने से आर्थिक बोझ बढ़ता है, विशेषकर कमजोर परिवारों पर। साथ ही, छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है।
पेज- युवा के लिए ------- आर्थिक यात्रा, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त खर्च अकेले यात्रा करना उनके लिए अतिरिक्त चिंता का विषय बक्सर, हमारे संवाददाता। प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के गृह क्षेत्र से अधिकतम 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर निर्धारित किए जाएं। ताकि अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े। यह मुद्दा सदर विधायक आनंद मिश्र ने विधानसभा में उठाया है। सदन में प्रश्न उठाते हुए विधायक ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के कारण काफी संख्या में अभ्यर्थियों को अपने जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाते हैं।
आर्थिक बोझ
इससे छात्रों और उनके अभिभावकों को यात्रा, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह बोझ और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी तय कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना केवल आर्थिक चुनौती ही नहीं है। बल्कि समय की बर्बादी और मानसिक तनाव का भी कारण बनता है। कई बार परिवहन संबंधी कठिनाइयों के चलते अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विधायक ने विशेष रूप से छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दूरस्थ परीक्षा केंद्रों तक अकेले यात्रा करना उनके लिए अतिरिक्त चिंता का विषय बन जाता है।
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