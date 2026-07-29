नीट परीक्षा में सफलता पर छात्रा को किया गया सम्मानित
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए सावर्णी ने अपनी सफलता का मंत्र साझा किया। कहा कि विद्यालय स्तर से ही
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्रज्ञा निकेतन स्कूल में बुधवार को आयोजित सम्मान समारोह में विद्यालय की पूर्व छात्रा सावर्णी कुमारी को नीट परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल करने पर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक ई. संजय कुमार त्रिपाठी ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि की सराहना की। इस अवसर पर प्रबंधक ने कहा कि सावर्णी की सफलता विद्यालय की छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और समय का सही प्रबंधन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया।
समारोह में उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए सावर्णी ने अपनी सफलता का मंत्र साझा किया। कहा कि विद्यालय स्तर से ही बुनियादी पुस्तकों का गहन अध्ययन करना चाहिए और नियमित मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय में मिली मजबूत शैक्षणिक नींव को दिया। विदित हो कि सावर्णी, प्रोफेसर अर्धेंदु पाठक की पुत्री हैं। उन्होंने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 8141 प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम गौरवान्वित किया है।
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