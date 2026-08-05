जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को पूर्व सैनिकों का समर्थन
हजारीबाग के पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट ने रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया। केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद ओझा ने पारदर्शिता और न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए।
हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर जेपीएससी एवं जेएसएससी अभ्यर्थियों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया। केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद ओझा ने कहा कि यह आंदोलन केवल रोजगार नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराए जाने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिले। रांची जिला अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि युवाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
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