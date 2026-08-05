रिश्वत लेने में पूर्व राष्ट्रीय बचत अधिकारी को पांच साल की सजा

मुजफ्फ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महिला बचत अभिकर्ता से 20 हजार रुपये घूस लेने के दोषी सीतामढ़ी के तत्कालीन राष्ट्रीय बचत अधिकारी प्रदीप कुमार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन ट्रायल के बाद विशेष न्यायालय (निगरानी) के न्यायाधीश दशरथ मिश्र ने बुधवार को उन्हें सजा सुनाया। विशेष लोक अभियोजक (निगरानी) कृष्णदेव साह ने कोर्ट के समक्ष 12 गवाहों को पेश किया था।प्रदीप नालंदा जिले के बिहारशरीफ के निवासी हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने उन्हें नौ दिसंबर 2014 को 20 हजार रुपये घूस लेते सीतामढ़ी के कैलाशपुरी मोहल्ला में उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

सीतामढ़ी के परिहार थाने के मनपौर बेला गांव के सुनील कुमार ने एक दिसंबर 2014 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि उनकी पुत्री प्रियंका कुमारी डाकघर में आवर्ती जमा (आरडी) खाता खोलने के लिए महिला प्रधान अभिकर्ता है। जिला राष्ट्रीय बचत अधिकारी प्रतिमाह पांच तारीख को अभिकर्ताओं की बैठक बुलाते थे। एक बैठक में उनकी पुत्री अनुपस्थित रही। इसपर उससे स्पष्टीकरण पूछते हुए कमीशन का भुगतान करना बंद कर दिया। कमीशन चालू कराने के लिए 20 हजार रुपये घूस मांगी जा रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी के धावा दल ने नौ दिसंबर 2014 को प्रदीप को सीतामढ़ी स्थित आवास से घूस लेते गिरफ्तार किया।