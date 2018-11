पं. बंगाल कोयला आवंटन घोटाला: पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच दोषी करार

साल 2012 में पश्चिम बंगाल कोयला खदान आवंटन मामले में बरती गई अनियमितताओं को लेकर पूर्व केन्द्रीय कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच को दोषी करार दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी माना है।

केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) जिसे इस घोटाले की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, वह इस केस को बंद करना चाहती थी। लेकिन, स्पेशल जज भरत पराशर ने साल 2016 में केन्द्रीय एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, सेवा निवृत्त आईएएस ऑफिसर समेत पाचों अभियुक्तों को ट्रायल का सामना करने को कहा। कई कोयला घोटाले में आरोपी एचसी गुप्ता को कई केसों में दोषी करार दिया गया है।

Court held all of them guilty of criminal conspiracy and under other sections of Prevention of Corruption Act & takes all five individuals into custody. Court fix December 3 for argument on the quantum of sentence https://t.co/7Qp1QkkOtE