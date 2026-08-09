मिलन-विरह वाली कजरी के तेवर अब ‘तल्ख’
कजरी, जो नायक-नायिका के मिलन और विरह पर आधारित थी, अब सम-सामयिक घटनाओं का भी ध्यान रख रही है। यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी राजनीतिक संदेश देने का काम करती थी। आज इसके विषयों में पर्यावरण प्रदूषण और जन आंदोलनों का उल्लेख भी आ रहा है।
वाराणसी, मुख्य संवाददाता। नायक-नायिका के मिलन और विरह पक्ष पर केंद्रित पारंपरिक लोकगायन कजरी के प्रतीक-बिंब अब बदलने लगे हैं। पूजा, प्रकृति और प्रेम की राहों से गुजरने वाली विधा के तेवर अब ‘तल्ख’ हो गए हैं। यह सम-सामयिक घटनाओं को पिरोने लगी है।
कजरी के राजनीतिक पहलू
हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में भी इसके तेवर नरम नहीं थे। सेनानियों की गुप्त बैठकों के आमंत्रण की संदेशवाहिका बनी तो आजादी की लड़ाई से दूर पुरुषों पर तंज भी कसे। नेपाल-बांग्लादेश की राजनीतिक गतिविधियां तो जंतर-मंतर (नई दिल्ली) पर जेन-जी का आंदोलन आज की कजरी का मुख्य विषय है। रचनाकार सुषमा मिश्र लिखती हैं-‘मंडरात बाटे खतरा, अपना देश में...सचेत रहीह होत घुसपैठ से।’ इसमें जंतर-मंतर (नई दिल्ली) के घटनाक्रम का भी जिक्र है। यही नहीं, गंगा-पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग सरीखे मुद्दे भी अब अछूते नहीं हैं।
कजरी का सांस्कृतिक महत्त्व
वरिष्ठ कवि हीरालाल मिश्र ‘मधुकर’ कहते हैं कि कजरी का जिक्र आते ही सबसे पहले मिर्जापुरी कजरी याद आती है। ‘कइसे खेलन जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरि आई ननदी’ हर जुबान पर है। ‘मधुकर’ की मानें तो बनारस पहुंचते-पहुंचते कजरी ‘सावन झरे लागेला धीरे धीरे’ के जरिये प्रकृति प्रेम से जुड़ जाती है। आजमगढ़ में इसे नायक-नायिका के प्रणय संवाद का प्रश्रय प्राप्त है। गोरखपुर में ‘हरे रामा‘ और ‘ऐ हारी’ का टेक इसे अलग स्वरूप प्रदान करता है। स्वतंत्रता आंदोलन में गुप्त बैठकों में आमंत्रण के लिए ‘मइया बोलइले बाड़ी पचगंगा, भोरहरी में आ जइहा ललना’ से यह सेनानियों की संदेशवाहिका बन जाती थी। आजादी की लड़ाई से दूर रहने वाले पुरुषों पर ‘लागे सरम लाज घर में बैठ जाहु, मरद से बनिके लुगइया आए हरि’ से तंज भी कसती थी。
सामान्य प्रश्न
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