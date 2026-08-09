Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिलन-विरह वाली कजरी के तेवर अब ‘तल्ख’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

कजरी, जो नायक-नायिका के मिलन और विरह पर आधारित थी, अब सम-सामयिक घटनाओं का भी ध्यान रख रही है। यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी राजनीतिक संदेश देने का काम करती थी। आज इसके विषयों में पर्यावरण प्रदूषण और जन आंदोलनों का उल्लेख भी आ रहा है।

मिलन-विरह वाली कजरी के तेवर अब ‘तल्ख’

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। नायक-नायिका के मिलन और विरह पक्ष पर केंद्रित पारंपरिक लोकगायन कजरी के प्रतीक-बिंब अब बदलने लगे हैं। पूजा, प्रकृति और प्रेम की राहों से गुजरने वाली विधा के तेवर अब ‘तल्ख’ हो गए हैं। यह सम-सामयिक घटनाओं को पिरोने लगी है।

ये भी पढ़ें:Jaunpur News: कजरी हमारी समृद्ध लोक संस्कृति की पहचान है: कृपाशंकर सिंह

कजरी के राजनीतिक पहलू

हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में भी इसके तेवर नरम नहीं थे। सेनानियों की गुप्त बैठकों के आमंत्रण की संदेशवाहिका बनी तो आजादी की लड़ाई से दूर पुरुषों पर तंज भी कसे। नेपाल-बांग्लादेश की राजनीतिक गतिविधियां तो जंतर-मंतर (नई दिल्ली) पर जेन-जी का आंदोलन आज की कजरी का मुख्य विषय है। रचनाकार सुषमा मिश्र लिखती हैं-‘मंडरात बाटे खतरा, अपना देश में...सचेत रहीह होत घुसपैठ से।’ इसमें जंतर-मंतर (नई दिल्ली) के घटनाक्रम का भी जिक्र है। यही नहीं, गंगा-पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग सरीखे मुद्दे भी अब अछूते नहीं हैं।

कजरी का सांस्कृतिक महत्त्व

वरिष्ठ कवि हीरालाल मिश्र ‘मधुकर’ कहते हैं कि कजरी का जिक्र आते ही सबसे पहले मिर्जापुरी कजरी याद आती है। ‘कइसे खेलन जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरि आई ननदी’ हर जुबान पर है। ‘मधुकर’ की मानें तो बनारस पहुंचते-पहुंचते कजरी ‘सावन झरे लागेला धीरे धीरे’ के जरिये प्रकृति प्रेम से जुड़ जाती है। आजमगढ़ में इसे नायक-नायिका के प्रणय संवाद का प्रश्रय प्राप्त है। गोरखपुर में ‘हरे रामा‘ और ‘ऐ हारी’ का टेक इसे अलग स्वरूप प्रदान करता है। स्वतंत्रता आंदोलन में गुप्त बैठकों में आमंत्रण के लिए ‘मइया बोलइले बाड़ी पचगंगा, भोरहरी में आ जइहा ललना’ से यह सेनानियों की संदेशवाहिका बन जाती थी। आजादी की लड़ाई से दूर रहने वाले पुरुषों पर ‘लागे सरम लाज घर में बैठ जाहु, मरद से बनिके लुगइया आए हरि’ से तंज भी कसती थी。

सामान्य प्रश्न

कजरी का मूल विषय क्या है?
कजरी का मूल विषय नायक-नायिका के मिलन और विरह पर आधारित है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Latest News Varanasi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।