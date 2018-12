मुंबई पुलिस के ये ट्वीट्स हैं बेहद खास, इन्हें सभी को पढ़ना चाहिए

मुंबई पुलिस का टि्वटर हैंडिल अपनी क्रिएटिवी के लिए जाना जाता है। मुंबई पुलिस अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से अक्सर लोगों को जागरुक करने के लिए संदेश देती रहती है। इन संदेशों में क्रिकेट खिलाड़ियों के रिकॉर्डस से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की फिल्मों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे मुंबई पुलिस का मकसद रहता है कि वह मनोरंजक ढंग से संदेश देकर जनता को जागरुक कर सकें।

मुंबई पुलिस के ट्वीट काफी मजेदार और स्ट्राइक करने वाले होते हैं। इस बार मुंबई पुलिस ने जो ट्वीट शेयर किए हैं, उन्हें सभी को पढ़ना चाहिए। मुंबई पुलिस के ये ट्वीट्स लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और इंटरनेट पर धमाल मचाए हुए हैं।

मुंबई पुलिस के ये ट्वीट्स ऑनलॉइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, ऑनलाइन शॉपिंग और नेट बैंकिंग को लेकर हैं। मुंबई पुलिस का मकसद इन ट्वीट्स के जरिये साइबर सेफ्टी के लिए लोगों को जागरुक करना और बताना है कि हमें साइबर स्कैम्स से किस तरह खुद को बचाना है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने काफी क्रिएटिव ट्वीट्स किए हैं।

मुंबई पुलिस ने कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर किए हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में स्कैम करने वालों की भाषा का ट्रांसलेशन किया गया है यानि इन आपके पास जो ऑनलाइन मैसेज आते हैं, उनमें क्या संदेश छिपा होता है।

जैसे- 'मुबारक हो, आप 1,000,000, रुपए जीत गए हैं।' इसका ट्रांसलेशन में मतलब दिखाया गया है- 'सावधान, जो आपके पास है, आप उसे भी खो सकते हैं.' इसी तरह से मुंबई पुलिस ने चार तस्वीरों के साथ यह संदेश शेयर किया है।

Unfortunately, there’s no translation assistance available for the language of online scams. Fortunately, it doesn’t take much to get it. #CyberSafety pic.twitter.com/UXNOrmRrF7 — Mumbai Police (@MumbaiPolice) December 21, 2018

मुंबई पुलिस के इस नए ट्वीट को काफी पसंद किया जा रहा है। इन ट्वीट्स को लोग काफी क्रिएटिव बता रहे हैं और मुंबई पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है।

Very creative way for public awareness !! Alas !! Not many people will understand the brain behind it. — Rima K. Jawale (@RimaNeeraj) December 21, 2018

Creativity level - PERFECT!! — Kashish (@Freespiritkash) December 21, 2018

Please try to remember if you bought a lottery ticket when someone calls or emails to tell you one a lottery. — Raghavendra S (@ragh_twt) December 21, 2018

इससे पहले भी मुंबई पुलिस साइबर क्रिमिनल्स को लेकर जनता को जागरुक करने के लिए ट्वीट कर चुकी है।

What do you think her answer should be to someone she's been interacting with for hardly a few months #CyberSafety pic.twitter.com/K3ae6MRQes — Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 13, 2017

बता दें कि मुंबई पुलिस हास्यपद और मनोरंजक अंदाज में लोगों को जागरुकता का संदेश देती रहती है। इसी के साथ ही मुंबई पुलिस ने पृथ्वी शॉ को पहला टेस्ट शतक जड़ने, विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10 हजार रन बनाने पर भी अपने अंदाज में बधाई दी थी।