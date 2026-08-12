विवेकानंद महाविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ
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शासन के आदेशानुसार विवेकानंद महाविद्यालय दरबाड़ा, बिजनौर में छात्र-छात्राओं द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत महाविद्यालय परिसर को तिरंगे से सजाया गया तथा छात्र-छात्राओं और स्टाफ के लिए सेल्फी प्वाइंट की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय निदेशक पीयूष कुमार सहित डॉ. अमित कुमार मित्तल, डॉ. शेर सिंह, अंकुल कुमार, विनीत कुमार, जानी राजपूत व सुशील कुमार ने सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी लेकर अभियान में सहभागिता की। छात्राओं में वैशाली कौशिक, अंजना, आयशा आदि मौजूद रहीं।
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