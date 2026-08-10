जिले में पंद्रह हजार जीविका दीदियां बना रहीं 75 हजार से अधिक तिरंगा झंडा

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।शराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तारशराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तारशराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तार

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर समेत पूरे जिले में अगस्त क्रांति व स्वतंत्रता दिवस को लेकर धूम मची है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारी जगह-जगह चल रही है।

हर घर तिरंगा अभियान की पहल इसी क्रम में शहर समेत पूरे जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जीविका दीदियों की ओर से विशेष पहल की गई है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी 19 प्रखंडों में जीविका दीदियों तिरंगा झंडे बना रही हैं। जीविका के अनुसार, करीब पंद्रह हजार जीविका दीदियां पूरे उत्साह, मेहनत व लगन के साथ तिरंगा बनाने में जुटी हैं। दीदियां अपने हुनर व सामूहिक प्रयास से देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

तिरंगा बनाने का कार्य जिले के एक प्रखंड में जीविका दीदियों को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चार हजार तिरंगा बनाकर देना है। उस हिसाब से दीदियों द्वारा 75 हजार से अधिक तिरंगा झंडा बनाने का कार्य जोर-शोर से चल रहा है। बहरहाल, जिले के विभिन्न प्रखंडों में जीविका से जुड़ी दीदियां तिरंगा झंडे का स्व निर्माण कर रही हैं। इस पहल से एक ओर जहां हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती मिल रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं के कौशल, आत्मविश्वास व स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है।

दिसम्बर मास्टरप्रूफ एक्शन प्लान डीपीएम जीविका करुणा शंकर ने बताया कि तिरंगा बनाने के दौरान जीविका दीदियां पूरे अनुशासन व गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप झंडे तैयार कर रही हैं। तैयार किए जा रहे तिरंगे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इस अभियान की जिला स्तर पर नियमित रूप से निगरानी व मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि सभी प्रखंडों में तिरंगा निर्माण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके और अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाया जा सके। डीपीएम ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से जिले की जीविका दीदियां आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण व राष्ट्रप्रेम का संदेश दे रही हैं। उनके द्वारा तैयार किया जा रहा प्रत्येक तिरंगा देश के प्रति सम्मान, गौरव व समर्पण की भावना का प्रतीक बन रहा है।

कार्यक्रम की योजना हर घर तिरंगा अभियान वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर आयोजित जिला में हर घर तिरंगा अभियान वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान 9 से 17 अगस्त तक जिले के सभी प्रखंड व पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता व वितरण सुनिश्चित की जानी है। साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों व सार्वजनिक संस्थानों में देशभक्ति आधारित कार्यक्रम आयोजित करना, युवाओं व आम लोगों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित कराया जाना है।

कार्य एवं प्रदर्शनी इस अभियान के तहत तिरंगा व वंदे मातरम् पर प्रदर्शनी, तिरंगा रैली-यात्रा, सेल्फी विद तिरंगा अभियान, तिरंगा थीम पर आधारित प्रकाश सज्जा, तिरंगा रंगोली, वंदे मातरम का सामूहिक गायन, सरकारी भवनों का त्रिवर्णीय प्रकाशांकन, जन-जागरुकता कार्यक्रम आदि आयोजित होंगे। जीविका के माध्यम से झंडा खरीदकर प्रत्येक प्रखंड में न्यूनतम 4000 झंडों का वितरण पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह, आशा कार्यकर्त्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा लोगों में किया जायेगा।