राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाएगी भाजपा

तिरंगा अभियान का महत्व

काशी क्षेत्र से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी अवधेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि तिरंगा अभियान से प्रत्येक घर, गांव, नगर और मोहल्ले तक राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाने का माध्यम है। तिरंगे के सम्मान के साथ प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश देता है। जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने कहा कि तिरंगा अभियान भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और जनभागीदारी को बढ़ावा देने का अभियान है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा महज़ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी आज़ादी, बलिदान और अटूट एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब हम हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो यह यात्रा हमारे अंदर एक नया जोश और राष्ट्रप्रेम जगा देती है। कहा-हर घर तिरंगा अभियान केवल तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, एकता और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराकर एवं तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रगौरव के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।