राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाएगी भाजपा
भाजपा जिला कार्यालय मंझनपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला कार्यशाला हुई। वक्ताओं ने तिरंगा के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना जागृत करने का महत्व बताया। यह अभियान भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश देता है। कार्यक्रम 10 से 15 अगस्त तक चलेगा जिसमें सभी नागरिक तिरंगा फहराने में भाग लेंगे।
मंझनपुर, संवाददाता। भाजपा जिला कार्यालय मंझनपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को जिला कार्यशाला हुई। कार्यक्रम को जिला प्रभारी अवधेश चंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने संबोधित किया। वक्ताओं ने तिरंगा के प्रति सम्मान व जन-जन में देशभक्ति की भावना जागृत करने की बात कही।
तिरंगा अभियान का महत्व
काशी क्षेत्र से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी अवधेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि तिरंगा अभियान से प्रत्येक घर, गांव, नगर और मोहल्ले तक राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाने का माध्यम है। तिरंगे के सम्मान के साथ प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश देता है। जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने कहा कि तिरंगा अभियान भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और जनभागीदारी को बढ़ावा देने का अभियान है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा महज़ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी आज़ादी, बलिदान और अटूट एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब हम हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो यह यात्रा हमारे अंदर एक नया जोश और राष्ट्रप्रेम जगा देती है। कहा-हर घर तिरंगा अभियान केवल तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, एकता और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराकर एवं तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रगौरव के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
कार्यक्रम में भागीदारी
कार्यक्रम संयोजक एवं जिला महामंत्री जगदीश सरोज, कार्यक्रम सह संयोजक व जिला उपाध्यक्ष चक्रेश मिश्रा, कमलेश निषाद, दिनेश पाण्डेय, निवर्तमान विधायक मंझनपुर लाल बहादुर, नगर पालिका अध्यक्ष भरवारी कविता पासी, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार शीलू पाण्डेय, भोलेशंकर कुशवाहा, भूपेंद्र पटेल, जिला महामंत्री ज्योति केसरवानी, राकेश पाण्डेय सहित सम्मानित पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मण्डल अध्यक्षगण, मोर्चा जिलाध्यक्ष एवं महामंत्री उपस्थित रहे।
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