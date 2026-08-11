बाइक रैली से दिया देशभक्ति का संदेश

हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तीसरे दिन मंगलवार को शहर तिरंगे के रंग में नजर आया। सिविल लाइंस स्थित सुभाष चंद्र बोस चौराहे से सुबह 7:30 बजे तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अनिल कुमार ‘अन्नू भैया’ और उपनियंत्रक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। हाथों में तिरंगा लेकर बाइक सवारों ने देशभक्ति के जयघोष के साथ लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। रैली हनुमान मंदिर चौराहा, इलाहाबाद संग्रहालय और मदन मोहन मालवीय चौराहा होते हुए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल गेट नंबर तीन पहुंची। यहां प्रतिभागियों ने शहीद आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम, नागरिक सुरक्षा, संस्कृति विभाग और होमगार्ड के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। एलके अहिरवार ने स्काउट गाइड के अध्यापकों और छात्रों के साथ सिविल डिफेंस व होमगार्ड कर्मियों से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की। वहीं पांडुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर ने लोगों से हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ अधिक से अधिक सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया.