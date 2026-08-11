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बाइक रैली से दिया देशभक्ति का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे दिन एक विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में तिरंगा लेकर बाइक सवारों ने देशभक्ति के नारे लगाए और शहीद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ उत्सव का समापन हुआ।

बाइक रैली से दिया देशभक्ति का संदेश
बाइक रैली से दिया देशभक्ति का संदेश

हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तीसरे दिन मंगलवार को शहर तिरंगे के रंग में नजर आया। सिविल लाइंस स्थित सुभाष चंद्र बोस चौराहे से सुबह 7:30 बजे तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अनिल कुमार ‘अन्नू भैया’ और उपनियंत्रक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। हाथों में तिरंगा लेकर बाइक सवारों ने देशभक्ति के जयघोष के साथ लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। रैली हनुमान मंदिर चौराहा, इलाहाबाद संग्रहालय और मदन मोहन मालवीय चौराहा होते हुए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल गेट नंबर तीन पहुंची। यहां प्रतिभागियों ने शहीद आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम, नागरिक सुरक्षा, संस्कृति विभाग और होमगार्ड के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। एलके अहिरवार ने स्काउट गाइड के अध्यापकों और छात्रों के साथ सिविल डिफेंस व होमगार्ड कर्मियों से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की। वहीं पांडुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर ने लोगों से हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ अधिक से अधिक सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया.

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लोकगीतों ने बांधा समां

शाम पांच बजे चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकार उमेशचंद्र कन्नौजिया ने देशभक्ति लोकगीतों की प्रस्तुति से माहौल में जोश भर दिया। विभिन्न लोकगीतों की प्रस्तुतियों को भी दर्शकों ने खूब सराहा। समापन पर क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी राकेश कुमार वर्मा ने कलाकारों को सम्मानित किया।

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काम से संबंधित सामान्य प्रश्न

हर घर तिरंगा अभियान कब मनाया गया?
हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तीसरे दिन मंगलवार को शहर में मनाया गया।
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