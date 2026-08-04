घरों पर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को करें प्रेरित
डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को सरकारी कार्यक्रम से बढ़कर एक जनआंदोलन बताया। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक फहराने तथा नागरिकों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। इस पहल के तहत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया।
इटावा। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का जनआंदोलन है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर निकाय, शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालय, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य सार्वजनिक भवनों पर निर्धारित तिथियों में राष्ट्रीय ध्वज सम्मानपूर्वक फहराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। हर घर तिरंगा के कामकाज की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी नामित किए जाएं, जो अभियान की सतत निगरानी करेंगे।
सभी विभाग अपने-अपने कार्यालयों में तिरंगा फहराने के साथ-साथ कर्मचारियों व आमजन को भी अभियान से जोड़ने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । तिरंगे की गरिमा और सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार, ट्रेनी आईएएस कोमल पुनिया, नगर मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर, जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद, जिला विद्यालय निरीक्षक अतुल सिंह, उप कृषि निदेशक सतीश कुमार पाण्डेय, संस्कृति पर्यटन अधिकारी मोहित मनोहर सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित कुमार मौजूद रहे।
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