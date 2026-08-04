Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घरों पर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को करें प्रेरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को सरकारी कार्यक्रम से बढ़कर एक जनआंदोलन बताया। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक फहराने तथा नागरिकों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। इस पहल के तहत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया।

घरों पर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को करें प्रेरित

इटावा। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का जनआंदोलन है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर निकाय, शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालय, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य सार्वजनिक भवनों पर निर्धारित तिथियों में राष्ट्रीय ध्वज सम्मानपूर्वक फहराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। हर घर तिरंगा के कामकाज की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी नामित किए जाएं, जो अभियान की सतत निगरानी करेंगे।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा : 9 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान

सभी विभाग अपने-अपने कार्यालयों में तिरंगा फहराने के साथ-साथ कर्मचारियों व आमजन को भी अभियान से जोड़ने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । तिरंगे की गरिमा और सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार, ट्रेनी आईएएस कोमल पुनिया, नगर मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर, जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद, जिला विद्यालय निरीक्षक अतुल सिंह, उप कृषि निदेशक सतीश कुमार पाण्डेय, संस्कृति पर्यटन अधिकारी मोहित मनोहर सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित कुमार मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता, अखंडता का प्रतीक : बसंत त्यागी
ये भी पढ़ें:जिले में 9 से 17 अगस्त तक जनउत्सव बनेगा हर घर तिरंगा अभियान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।