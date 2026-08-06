सिर्फ अभियान नहीं, राष्ट्रभक्ति का जनांदोलन है ‘हर-घर तिरंगा’

बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर बुधवार को ‘हर

बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर बुधवार को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के सफल संचालन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का उद्देश्य मुख्य अतिथि उप्र भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन संतराज यादव ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का जन-आंदोलन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसके गौरव के प्रति जागरूक करने तथा 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय ध्वज का महत्व जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अभियान की रूपरेखा बताते हुए कहा कि संगठन की ओर से निर्धारित सभी कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ सफल बनाया जाय, ताकि अभियान जन-जन तक पहुंचे।

कार्यकर्ताओं का योगदान पूर्व मंत्री उपेन्द्र तिवारी ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रध्वज के सम्मान को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक अभियान को प्रभावी बनाने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

अभियान के कार्यक्रम कार्यशाला में 10 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान अभियान के सह संयोजक आलोक सिंह ‘मोनू’ और विजय लक्ष्मी सिंह, देवेंद्र यादव, विजय बहादुर सिंह, संजीव कुमार, आलोक शुक्ल, प्रदीप सिंह, कृष्णा पांडे, मनोज श्रीवास्तव, संतोष पांडेय, शशि चौरसिया, मंटू बिन्द, राजेश सिंह, अजय राजभर, भरत राय, जयप्रकाश जायसवाल, नितेश मिश्र, संजीव सिंह, रीना राव, नितेश सिंह आदि थे। संचालन जिला महामंत्री हिमांशु प्रताप सिंह ने किया।