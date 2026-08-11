Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हर घर तिरंगा अभियान को लेकर 20 सूत्री अध्यक्ष को सौंपे गए 1000 राष्ट्रीय ध्वज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

करपी, निज संवाददाता। इस दौरान बीडीओ ने 20 सूत्री अध्यक्ष से इन राष्ट्रीय ध्वजों को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रत्येक घर तक पहुंचाने और लोगों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए...

हर घर तिरंगा अभियान को लेकर 20 सूत्री अध्यक्ष को सौंपे गए 1000 राष्ट्रीय ध्वज

करपी, निज संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय ध्वज के वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष रणधीर पटेल को 1000 राष्ट्रीय ध्वज सौंपे। इस दौरान बीडीओ ने 20 सूत्री अध्यक्ष से इन राष्ट्रीय ध्वजों को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रत्येक घर तक पहुंचाने और लोगों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया।

ये भी पढ़ें:जिले में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ आयोजित

तिरंगा वितरण की प्रक्रिया

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रखंड को कुल 1500 राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त हुए हैं। इन ध्वजों का वितरण विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित कराया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना है।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पर मंथन

प्रशासन का प्रयास

उन्होंने बताया कि प्रखंड प्रशासन की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि अभियान के दौरान प्रत्येक घर पर तिरंगा फहरे। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों के सहयोग से ग्रामीणों के बीच राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर प्रखंड बीस सूत्री के सदस्य शारदानंद सिंह, विद्यानंद सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। फोटो- 11 अगस्त अरवल- 17 कैप्शन- करपी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष को तिरंगा सौंपते।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य क्या है?
हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना है।
ये भी पढ़ें:Begusarai News: घर-घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।