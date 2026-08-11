हर घर तिरंगा अभियान को लेकर 20 सूत्री अध्यक्ष को सौंपे गए 1000 राष्ट्रीय ध्वज

करपी, निज संवाददाता। इस दौरान बीडीओ ने 20 सूत्री अध्यक्ष से इन राष्ट्रीय ध्वजों को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रत्येक घर तक पहुंचाने और लोगों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए...

करपी, निज संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय ध्वज के वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष रणधीर पटेल को 1000 राष्ट्रीय ध्वज सौंपे। इस दौरान बीडीओ ने 20 सूत्री अध्यक्ष से इन राष्ट्रीय ध्वजों को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रत्येक घर तक पहुंचाने और लोगों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया।

तिरंगा वितरण की प्रक्रिया प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रखंड को कुल 1500 राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त हुए हैं। इन ध्वजों का वितरण विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित कराया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना है।

प्रशासन का प्रयास उन्होंने बताया कि प्रखंड प्रशासन की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि अभियान के दौरान प्रत्येक घर पर तिरंगा फहरे। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों के सहयोग से ग्रामीणों के बीच राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर प्रखंड बीस सूत्री के सदस्य शारदानंद सिंह, विद्यानंद सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। फोटो- 11 अगस्त अरवल- 17 कैप्शन- करपी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष को तिरंगा सौंपते।