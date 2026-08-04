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पेयजल व्यवस्था एवं क्रियान्वयन का किया अवलोकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम ने किया ग्रामों का भ्रमणके तहत जांच करती लखनऊ से आई टीम मऊ, संवाददाता। जिले में संचालित जल जीवन मिशन के प्रभाव मूल्यांकन

पेयजल व्यवस्था एवं क्रियान्वयन का किया अवलोकन

मऊ, संवाददाता। जिले में संचालित जल जीवन मिशन के प्रभाव मूल्यांकन के उद्देश्य से सामाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की विशेषज्ञ टीम ने सोमवार को विकास खंड घोसी के ग्राम दरियाबाद एवं ग्राम मैदा समसपुर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान टीम ने दोनों ग्रामों में स्थापित पेयजल व्यवस्था एवं मिशन के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का अवलोकन किया। टीम ने प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, जलसखियों तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों से विस्तृत संवाद स्थापित कर जल जीवन मिशन से हुए परिवर्तनों एवं प्राप्त सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त टीम ने ग्रामीणों से भी सीधे संवाद कर उन्हें उपलब्ध पेयजल सुविधा, जलापूर्ति की नियमितता, जल की गुणवत्ता, रखरखाव व्यवस्था तथा मिशन के प्रति जनसंतुष्टि के संबंध में फीडबैक लिया।

ग्रामीणों द्वारा साझा किए गए अनुभवों एवं सुझावों को टीम ने प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए संकलित किया। टीम ने बताया कि इस अध्ययन का उद्देश्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में हुए कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना तथा भविष्य में योजना के और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुझाव तैयार करना है।-----------------------------

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