बिहार में खेल विश्वविद्यालय के तर्ज पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मंत्री डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी ने बताया कि इसमें गीत-संगीत, वाद्ययंत्र, अभिनय आदि का प्रशिक्षण मिलेगा। राजगीर में फिल्म सिटी के निर्माण की जमीन की तलाश चल रही है, जिससे संशय उत्पन्न हुआ है।

बिहार में होगी संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना : डॉ. प्रमोद चन्द्रवंशी गीत-संगीत, वाद्ययंत्र, अभिनय, मेकअप आदि का मिलेगा प्रशिक्षण राजगीर में फिल्म सिटी पर संशय, कहा-जहां मिलेगी जमीन, वहां होगी स्थापना फोटो मंत्री : डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी, कला एवं संस्कृति सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री। (सिंगल कॉलम) बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सूबे के कला एवं संस्कृति सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी रविवार को ईंट निर्माता संघ के कार्यक्रम में शामिल होने बिहारशरीफ पहुंचे। बातचीत में उन्होंने बताया कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय की तर्ज पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। गीत-संगीत, वाद्ययंत्र, अभिनय समेत अन्य कलाओं का प्रशिक्षण मिलेगा।

राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण राजगीर में फिल्म सिटी के निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि बिहार में इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है, जहां जमीन मिलेगी, वहां इसका निर्माण किया जाएगा। उनकी यह बात ने राजगीर में फिल्म सिटी निर्माण पर संशय पैदा कर दिया है।

वन टाइम सेटलमेंट योजना वन टाइम सेटलमेंट से बकाया दे सकते हैं भट्ठा संचालक : उन्होंने कहा कि कई ईंट-भट्ठा संचालकों पर कई साल से राजस्व बकाया है। उनपर काफी ब्याज भी लग चुका है। उनके राहत के लिए एक योजना बनायी गयी है। ऐसे संचालक वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से बकाया रॉयल्टी जमा कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ मूलधन देना होगा। किसी प्रकार का ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। उन्होंने इसकी अनुसंशा कर दी है। कैबिनेट से पास होते ही लागू कर दिया जाएगा।

मिट्टी के लिए कार्रवाई नहीं नदियों की गाद का इस्तेमाल ईंट उद्योग में करने देने का प्रस्ताव मिला है। इस पर विचार किया जाएगा। मिट्टी के लिए कुम्हार पर नहीं होगी एफआईआर : उन्होंने कहा कि कुम्हार समाज के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनपर मि‌ट्टी के लिए एफआईआर नहीं होगी। ट्रैक्टर से मिट्टी ले जाने के दौरान उन्हें तंग करने की शिकायत मिली थी। खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। निजी काम से मिट्टी ले जाने पर कार्रवाई नहीं होगी। व्यवसायिक उपयोग करने पर सरकार के नियमों को मानना होगा।

पत्थर की खुदाई का निर्णय बिहार में 44 स्थानों पर होगी पत्थर की खुदाई : उन्होंने कहा कि अभी बिहार को गिट्टी के लिए दूसरे राज्यों पर आश्रित रहना पड़ता है। इससे निपटने के लिए बिहार में 44 भूखंडों को चिन्हित कर वहां पत्थर खनन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। नवादा में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। उन्होंने कहा कि पहले बालू घाटों की नीलामी के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति के इंतजार में महीनों तक खनन व उठाव शुरू नहीं होता था। सरकार को उतने महीनों तक रॉयल्टी नहीं मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा।

(बिहारशरीफ से अमित कुमार)