जीविका सुधा बिक्री केंद्रों का लॉटरी से होगा चयन
शिवहर जिले में ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'जीविका सुधा बिक्री केंद्र' स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 179 आवेदन प्राप्त हुए हैं और चयन प्रक्रिया 1 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रत्येक चयनित दीदी को 60 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
शिवहर। जिले के सभी 53 पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा पंचायत स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘जीविका सुधा बिक्री केंद्र’ स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत संकुल संघों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अंतिम तिथि 28 जुलाई तक कुल 179 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जीविका के डीपीएम अभिनव प्रिय ने चयन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि प्राप्त आवेदनों के सत्यापन को लेकर 1 अगस्त तक सघन स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी एक पंचायत से एक से अधिक योग्य आवेदन प्राप्त होते हैं, तो चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लॉटरी पद्धति से अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। योजना के वित्तीय प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए युवा पेशेवर (पशुधन) श्री दीपक कुमार ने बताया कि यह पहल ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत संचालित की जा रही है।चयनित जीविका दीदियों को बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए 60 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें लाभार्थी दीदी को 15 हजार रुपये का अंशदान मिलाकर आवश्यक उपकरण यथा फ्रिज व अन्य सामग्रियां क्रय करने होंगे, जिसके बाद केंद्र का संचालन शुरू किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें