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जीविका सुधा बिक्री केंद्रों का लॉटरी से होगा चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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शिवहर जिले में ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'जीविका सुधा बिक्री केंद्र' स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 179 आवेदन प्राप्त हुए हैं और चयन प्रक्रिया 1 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रत्येक चयनित दीदी को 60 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

जीविका सुधा बिक्री केंद्रों का लॉटरी से होगा चयन

शिवहर। जिले के सभी 53 पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा पंचायत स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘जीविका सुधा बिक्री केंद्र’ स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत संकुल संघों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अंतिम तिथि 28 जुलाई तक कुल 179 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जीविका के डीपीएम अभिनव प्रिय ने चयन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि प्राप्त आवेदनों के सत्यापन को लेकर 1 अगस्त तक सघन स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी एक पंचायत से एक से अधिक योग्य आवेदन प्राप्त होते हैं, तो चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लॉटरी पद्धति से अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। योजना के वित्तीय प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए युवा पेशेवर (पशुधन) श्री दीपक कुमार ने बताया कि यह पहल ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत संचालित की जा रही है।चयनित जीविका दीदियों को बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए 60 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें लाभार्थी दीदी को 15 हजार रुपये का अंशदान मिलाकर आवश्यक उपकरण यथा फ्रिज व अन्य सामग्रियां क्रय करने होंगे, जिसके बाद केंद्र का संचालन शुरू किया जा सकेगा।

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