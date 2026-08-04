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दरभंगा में की जाएगी फुटबॉल खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए फुटबॉल खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना की योजना बनाई गई है। सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मिलकर इस केंद्र की स्थापना पर चर्चा की। यह पहल मिथिला और उत्तर बिहार के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।

दरभंगा में की जाएगी फुटबॉल खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना

दरभंगा। दरभंगा में खिलाड़ियों की प्रतिभा को विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए फुटबॉल खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना की पहल शुरू कर दी गई है। इसका परिणाम धरातल पर शीघ्र ही दिखेगा। ये बातें स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने सोमवार को संसद भवन में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से भेंट करने के बाद कही। सांसद डॉ. ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री के साथ दरभंगा में खेल अवसंरचना के विकास, विशेषकर फुटबॉल खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना के विषय पर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने सांसद डॉ. ठाकुर को आश्वस्त किया कि दरभंगा में फुटबॉल खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना की दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है।

सांसद डॉ. ठाकुर ने दरभंगा में फुटबॉल खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना के लिए हुई पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह पहल मिथिला और उत्तर बिहार की खेल प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा

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