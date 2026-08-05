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पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में मना स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि संजय कुमार और विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र प्रकाश ने भाग लिया। 653 से अधिक नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाओं को निखार रहे हैं, और पूर्व छात्र उच्च पदों पर सेवारत हैं। प्राचार्य ने छात्रों को मेहनत करने की प्रेरणा दी।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में मना स्थापना दिवस

रांची। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, मेसरा में बुधवार को स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि कांके जिला परिषद सदस्य संजय कुमार और विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र प्रकाश उपस्थित थे। बताया गया कि देश भर के 653 से अधिक नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाओं को निखार रहे हैं, और यहां के पूर्व छात्र आज देश में उच्च पदों पर सेवारत हैं। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को निरंतर कड़ा परिश्रम करने की प्रेरणा दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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