ड्यूटी के दौरान मृत कर्मी के आश्रितों को ईएसआईसी ने सौंपी सहायता राशि
रांची में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ड्यूटी के दौरान मृत सत्यवान महतो के आश्रितों को 1.77 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि परिवार को आजीवन 15900 रुपये की पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी। परिवार ने ईएसआईसी के प्रति आभार व्यक्त किया।
रांची। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत स्वर्गीय सत्यवान महतो के आश्रितों को 1.77 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। क्षेत्रीय निदेशक शिवेंद्र कुमार ने परिवार को 177020 का भुगतान करते हुए बताया कि नियमानुसार उन्हें आजीवन 15900 प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उद्देश्य श्रमिकों और उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अवसर पर सहायक निदेशक विनय जसवाल, शाखा प्रबंधक अमित रंजन, नियोक्ता प्रतिनिधि नीरज कुमार झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। परिवार ने ईएसआईसी के प्रति आभार व्यक्त किया।
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