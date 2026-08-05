ईसानगर पुलिस ने मार पीट के मामले में दो वारंटी दबोचे
खमरिया, संवाददाता।स अधीक्षक के निर्देशन मे थानाध्यक्ष ईसानगर बृजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभ
खमरिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे थानाध्यक्ष ईसानगर बृजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत बुधवार को ईसानगर पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।गिरफ्तार अभियुक्तों में किशनू पुत्र अशर्फी एवं ओंकार पुत्रगण अयोध्या निवासी ग्राम मेड़ईपुरवा मजरा रामलोक, थाना ईसानगर, जनपद खीरी शामिल हैं। दोनों अभियुक्त थाना ईसानगर में मार पीट के मामलें में आरोपी थे। मामले में न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद वांछित चल रहे थे। पुलिस ने दोनों को उनके गांव से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया।
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