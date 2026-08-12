जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 15 प्रतिशत घटा
नई दिल्ली में जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंडों में निवेश 15% घटकर 24,697 करोड़ रुपये रह गया। मूल्यांकन संबंधी चिंता और सीमित रिटर्न के कारण निवेशकों ने सतर्कता बरती। हालांकि, एसआईपी के माध्यम से निवेश 31,961 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले महीने से थोड़ा बढ़ा। स्मॉलकैप फंड में सबसे अधिक निवेश 7,768 करोड़ रुपये का हुआ।
नई दिल्ली, एजेंसी। मूल्यांकन से जुड़ी चिंता और सीमित रिटर्न के बीच निवेशकों के सावधानी बरतने से जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश मासिक आधार पर 15 प्रतिशत घटकर 24,697 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) के जरिये निवेश से समर्थन मिलना जारी रहा। म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, इक्विटी केंद्रित योजनाओं में जुलाई लगातार 65वां महीना रहा, जब शुद्ध निवेश आया। इक्विटी योजनाओं में निवेश जून के 28,973 करोड़ रुपये और पिछले साल जुलाई के 42,702 करोड़ रुपये की तुलना में काफी कम रहा।हालांकि,
खुदरा निवेशकों की भागीदारी बनी रहने से जुलाई में एसआईपी के जरिये निवेश मामूली रूप से बढ़कर 31,961 करोड़ रुपये हो गया, जो जून में 31,781 करोड़ रुपये था। एसआईपी के जरिये निवेश लगातार पांचवें महीने 31,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा। आंकड़ों के मुताबिक, इक्विटी योजनाओं की विभिन्न श्रेणियों में स्मॉलकैप फंड में सबसे अधिक 7,768 करोड़ रुपये का निवेश आया। इसके बाद मिडकैप फंड में 6,192 करोड़ रुपये और फ्लेक्सी-कैप फंड में 4,710 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। लार्जकैप फंड में 1,322 करोड़ रुपये आए।
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