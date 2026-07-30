पांच अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हुई तैयारी बैठक

मऊ, संवाददाता। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिला इकाई की बैठक गुरुवार को सहादतपुरा स्थित कैम्प कार्यालय पर गुरुवार को आयोजित की गई। जिसमें आगामी पांच अगस्त को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर होने वाले एक दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शन में जनपद से अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आगामी आंदोलन को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई और विभिन्न जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को सौंपी गईं। ​बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से पेंशनभोगियों द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है।