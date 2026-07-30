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पांच अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हुई तैयारी बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शन में प्रतिभाग करने की अपील ष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक में प्रदर्शन की रणनीति तैयार करते

पांच अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हुई तैयारी बैठक

मऊ, संवाददाता। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिला इकाई की बैठक गुरुवार को सहादतपुरा स्थित कैम्प कार्यालय पर गुरुवार को आयोजित की गई। जिसमें आगामी पांच अगस्त को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर होने वाले एक दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शन में जनपद से अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आगामी आंदोलन को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई और विभिन्न जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को सौंपी गईं। ​बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से पेंशनभोगियों द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

उन्होंने मऊ जनपद के सभी पेंशनर्स और बुजुर्गों से अपील किया कि वे इस आर-पार की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और जंतर-मंतर पर अपनी ताकत का अहसास कराएं। कहा कि मऊ जनपद से कार्यकर्ताओं और पेंशनभोगियों के जत्थे को ट्रेन व अन्य माध्यमों से समय पर दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। ​बैठक में रसड़ा कताई मिल के नेता जेपी वर्मा, मऊ कताई मिल के नेता व जिला मंत्री श्रीराम सिंह, रामजन्म राजभर, मोहित यादव, श्रीपति प्रजापति, रवि शंकर पाण्डेय, राम जनम राजभर, कुबेरनाथ खरवार, सुरेश पाल, धर्मदेव राजभर, रामरतन, जय प्रकाश यादव, अजय कुमार मिश्रा उपस्थित रहे।

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