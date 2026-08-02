पीएफ की रकम 24 से 48 घंटे में मिलेगी
डीसी ... नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी
नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी में बड़ी राहत देने जा रहा है। संगठन का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद नए पीएफ निकासी दावों का निपटारा उसी दिन या अधिकतम 24 से 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई के जरिए सीधे बैंक खाते में पीएफ की राशि भेजने की सुविधा शुरू कर देगा।
नई व्यवस्था की जानकारी
ईपीएफओ के अनुसार, नई व्यवस्था में करीब 90% दावों का स्वत: निपटारा हो रहा है। इससे सदस्यों को क्लेम के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी तक ईपीएफओ में ऑनलाइन दावे, केवाईसी पूरी होने के बाद सामान्य तौर पर सात से दस कार्य दिवस में निपटाए जाते हैं। नई व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों को जरूरत के समय पीएफ की राशि जल्दी मिल सकेगी। इसके साथ ही अब सदस्यों को बेहतर सेवाएं देने के साथ-साथ नियोक्ताओं (कंपनियों) के लिए अनुपालन प्रक्रिया भी आसान बनाने पर काम कर रहा है। इसके लिए जल्द ही कई सुधार लागू किए जाएंगे, जिससे ईपीएफओ के साथ कंपनियों की प्रक्रिया सरल होगी।
भीम ऐप के माध्यम से निकासी
इसी के साथ ईपीएफओ जल्द ही भीम ऐप के जरिए क्लेम का पैसा भेजने की शुरुआत करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका पीएफ का पैसा सीधे आपके उस बैंक खाते में ट्रांसफर होगा जो आपके यूपीआई से जुड़ा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले एक महीने के अंदर यह नई व्यवस्था पूरी तरह काम करने लगेगा इससे पैसों का लेन-देन और भी तेज और पारदर्शी हो जाएगा।
ब्याज दर पर स्थिति
ब्याज दर बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं
पीएफ पर मौजूदा 8.25 प्रतिशत ब्याज दर बढ़ाने की संभावना के सवाल पर संगठन का कहना है कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। संगठन के मुताबिक, 3 जुलाई तक 34 करोड़ से अधिक सदस्य खातों में 8.25 प्रतिशत की दर से करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये ब्याज एक साथ जमा किया गया, जो ईपीएफओ की बड़ी उपलब्धि है।
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