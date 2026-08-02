ईपीएफओ: 20 हजार फंसे पीएफ क्लेम होंगे क्लियर
कानपुर में ईपीएफओ ने 25 जून से पहले पीएफ की आंशिक धनराशि निकासी के लिए कर्मचारियों के क्लेम को क्लियर करना शुरू कर दिया है। नए ईपीएफओ 3.0 पोर्टल पर 20 हजार क्लेम फंसे थे, जिन्हें अब सेटल किया जा रहा है। डिजिटल वेरिफिकेशन से प्रक्रिया तेज हुई है।
कानपुर। ईपीएफओ में 25 जून से पहले जरूरत पर पीएफ की आंशिक धनराशि निकासी के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों के क्लेम क्लियर होने शुरू हो गए हैं।
पोर्टल अपग्रेडेशन
ईपीएफओ 3.0 पोर्टल के अपग्रेडेडेशन के बाद एक अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। कानपुर रीजन में करीब 20 हजार क्लेम पोर्टल अपग्रेड होने की वजह से फंसे थे, जिनके सेटलमेंट की शुरुआत कर दी गई है। पांच लाख तक के क्लेम ऑटो सेटलमेंट होंगे और पांच से सात दिनों की कार्यावधि में कर्मचारियों को भुगतान हो जाएगा।
नए पोर्टल की सुविधाएं
ईपीएफओ ऑफिस में हर महीने लगभग 40 हजार दावों के निस्तारण के लिए आवेदन आते हैं। अब नए पोर्टल से कई तरह की सुवधाएं बढ़ गई हैं। निकासी की प्रक्रिया पहले से तेज और सरल हो गई है। मेडिकल, शिक्षा, मकान के लिए एडवांस निकासी करने वाले कर्मचारियों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। अपग्रेड पोर्टल पर डिजिटल वेरिफिकेशन और ऑटो प्रोसेसिंग से लंबित मामलों का बोझ घटेगा। उमंग एप के जरिये या वेबसाइट के जरिये ईपीएफओ में आवेदन करने के लिए डिजिटल फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके लिए आधार ऐप और फेस रीडिंग मोबाइल एप को डाउनलोड करना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर वाले मोबाइल इसे आसानी से चलाया सकेगा।
केंद्रीकृत डेटाबेस
ईपीएफओ 3.0 की सबसे बड़ी विशेषता इसका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। पहले देशभर के 120 से अधिक कार्यालय अलग-अलग डेटाबेस पर काम करते थे, जबकि अब सभी रिकॉर्ड एक ही केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इससे किसी भी सदस्य के द Claims का निस्तारण देश के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किया जा सकेगा। कानपुर कार्यालय भी अब केवल अपने 15 जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों के खाताधारकों के दावों का भी निस्तारण कर सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि नए सिस्टम से क्लेम प्रोसेसिंग की गति बढ़ेगी और भविष्य में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी।
लंबित आवेदनों का निस्तारण
ईपीएफओ के नए पोर्टल पर लंबित आवेदनों का निस्तारण शुरू करा दिया गया है। पोर्टल के दौरान जिन्हें आंशिक पीएफ भुगतान नहीं हुआ है, अब वह होगा। पांच लाख रुपये तक के क्लेम का ऑटो सेटलमेंट होगा। डिजिटल अथेंटिकेशन जरूरी हो गया है।
- शाहिद इकबाल, पीएफ कमिश्नर, ईपीएफओ, कानपुर
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंSuhail Khan
शॉर्ट बायो : सुहेल खान पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान' में डिफेंस सेक्टर, ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल खबरों को कवर कर रहे हैं।
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करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
सुहेल खान ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। लंबे समय तक अमर उजाला में रहते हुए रेलवे, परिवहन सेवाएं, ऊर्जा क्षेत्र और राजनीति समेत कई प्रमुख बीटों पर काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर की एक्सक्लूसिव खबरों की कवरेज की। 2024 की शुरुआत में अमर उजाला के बाद ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े और वर्तमान में डिफेंस बीट की राष्ट्रीय खबरों के साथ राजनीति, ऊर्जा, ईपीएफओ और इन्फ्राट्रक्चर बीटों की प्रमुख खबरों को लीड कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और तकनीकी रिपोर्टिंग
B.Sc और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण सुहेल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह डिफेंस, रेलवे और पॉवर बीट पर कमांड होने के साथ तकनीकी से जुड़े विषयों पर स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
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डिफेंस सेक्टर की खबरों की सुहेल को गहरी समझ है। उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एचएएल के अलावा डीआरडीओ-डीएमएसआरडीई और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के रक्षा उत्पादों के विकास और शोध के बारे में कई राष्ट्रीय स्तर की खबरें लिखीं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवदेनशील सेक्टर होने से डिफेंस की खबरों को लिखने में बरती जाने वाली सावधानियों पर उनकी गहरी समझ है। इस भूमिका को सुहेल ने बखूबी निभाया और देश की सशस्त्र सेनाओं का मनोबल बढ़ाने वाली, उनकी जरूरतों से जुड़े उत्पादों और डिफेंस रिसर्च की एक्सक्लूसिव खबरें लिखी हैं। रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों के इंटरव्यू किए हैं। इसके अलावा वह ऊर्जा, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, ईपीएफओ और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरों के ज़रिये पब्लिक कनेक्ट का विजन रखते हैं। सुहेल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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