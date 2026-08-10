Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ऑटम मेले के स्टालों की कीमत आधी घटेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा आयोजित ऑटम मेले में स्टालों की कीमत पचास फीसदी तक घटाने का संकेत दिया गया है। चेयरमैन डॉ. नीरज खन्ना ने बताया कि निर्यातक सुझावों के आधार पर स्टालों का शुल्क चार हजार रुपए तक घटाने की अपेक्षा कर रहे हैं। निर्यातकों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।

ऑटम मेले के स्टालों की कीमत आधी घटेगी

हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईपीसीएच) की मेजबानी में आयोजित होने जा रहे ऑटम मेले में हिस्सा लेने वाले निर्यातकों को काफी बड़ी राहत मिलने की संभावना जागी है। ईपीसीएच की तरफ से इस आशय का संकेत दिया गया है कि मेले के स्टाल की कीमत पचास फीसदी तक घटाई जा सकती है।

सुझावों का प्रस्तुतिकरण

ईपीसीएच के चेयरमैन डॉ.नीरज खन्ना ने बताया कि परिषद के अंतर्गत मुरादाबाद, जोधपुर, जयपुर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, भदोही, कोलकाता, मुंबई आदि क्लस्टरों के निर्यातकों की तरफ से जो प्रमुख सुझाव साझा किए गए हैं उनमें मेले के स्टालों का शुल्क कम से कम चार हजार रुपए तक घटाए जाने की अपेक्षा जाहिर की गई है। वर्तमान में स्टालों की कीमत आठ हजार रुपए प्रति वर्गमीटर देय है।

निर्यातकों की उम्मीदें

नीरज खन्ना ने कहा, मैं खुद एक निर्यातक हूं इसलिए स्टालों की कीमत घटाने की जरूरत को समझ रहा हूं। निर्यातक सदस्यों ने इस संबंध में प्रस्तुत सुझावों को सीओए (प्रशासनिक समिति) सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा। उम्मीद है कि समिति द्वारा निर्यातकों के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नवेदउर्रहमान ने बताया कि ईपीसीएच के चेयरमैन का मैसेज सभी प्रमुख निर्यातक संगठनों के सदस्यों के बीच काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। इससे निर्यातकों में स्टाल सस्ते होने की उम्मीद जगी है。

स्टाल सजाने में खर्चा

स्टाल सजाने में लाखों खर्च करते हैं निर्यातक

मुरादाबाद। ईपीसीएच की मेजबानी में ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पर आयोजित होने वाले ऑटम व स्प्रिंग मेले के लिए स्टालों को तैयार करने में निर्यातक लाखों रुपए खर्च करते हैं। यदि स्टालों की कीमत पचास फीसदी तक घट जाती है तो उन्हें अपने स्टाल को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के लिए अच्छा बजट मिल सकेगा।

सामान्य प्रश्न

ईपीसीएच क्या है?
हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईपीसीएच) एक संस्था है जो हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देती है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।