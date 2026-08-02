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पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का कर्तव्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा के वन संरक्षक डा. अनिल कुमार पटेल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सरकार का केवल दायित्व नहीं है, हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। उन्होंने पौधरोपण और जल संरक्षण का महत्व बताया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों ने पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को स्कूलों के जरिए विकसित करने की बात की।

पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का कर्तव्य

आगरा सर्किल के वन संरक्षक डा. अनिल कुमार पटेल का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं है। हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पौधा लगाकर देखभाल का संकल्प लेता है तो इससे पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रभावी समाधान हो सकता है। वे रविवार को यूपीएसआईडीसी सिकंदरा में वन विभाग के सहयोग से राज्य स्तरीय गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। मुख्य वक्ता प्रांत संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि शिवेंद्र ने कहा कि जल संरक्षण व पौधरोपण करें, प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को अपनाएं। शिक्षाविद और पर्यावरणविद राहुल बंसल ने कहा कि शिक्षा और पर्यावरण दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

स्कूलों के जरिए पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति विकसित की जा सकती है। कार्यक्रम में तीन प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक धीरेंद्र कुमार, डीआईओएस वीपी सिंह, राजकीय इंटर कालेज इटावा के प्रधानाचार्य डा. दीपक कुमार सक्सेना, पंकज खंडेलवाल, केशव, अशोक शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई। साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा की पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया। डा. श्रीकांत कुलश्रेष्ठ, ऋचा पंडित, अखिल, डा. अखिलेश जौहरी, डा. सुशील जैन, सीमा यादव, डा. रीनेश मित्तल, श्वेता अग्रवाल, डा. मनोज वार्ष्णेय, यशवीर, डा. शिप्रा कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे।

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