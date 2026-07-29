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पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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फोटो....... देहरादून। देवभूमि युवा संगठन ने हरेला महोत्सव के अवसर पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण

पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

देहरादून। देवभूमि युवा संगठन ने हरेला महोत्सव के अवसर पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बुधवार को मोथरोवाला स्थित एसजीआरआर इंटर कॉलेज परिसर में पौधरोपण कर मुख्य अतिथि प्रभागीय वनाधिकारी नीरज शर्मा ने कहा कि वृक्ष पृथ्वी के जीवन का आधार हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। यूकॉस्ट के वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ऐसे समय में पौधरोपण और जैव विविधता का संरक्षण वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।कृषि विभाग की उप निदेशक प्रियंका सिंह ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है।

इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष आशीष नौटियाल, संरक्षक वीर सिंह पंवार, यूकेडी नेता मोहित डिमरी, प्रधानाचार्य दिनेश डोबरियाल, क्षेत्रीय पार्षद सोबत रमोला, संगठन महासचिव दीपक नौटियाल, कार्यक्रम संचालक अनूप गोदियाल, उपाध्यक्ष सौरव सेमवाल, कोषाध्यक्ष विजय कैंतुरा, सह सचिव दीपांजलि कोठारी, रोहित राणा, आर्यन डोभाल, राकेश नेगी आदि मौजूद रहे।

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