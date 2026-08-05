अरावली कमेटी की प्रक्रिया पर संगठन ने उठाए सवाल
पर्यावरण संगठन ‘पीपल फॉर अरावलीज’ ने अरावली कमेटी से सवाल उठाया है कि उसकी जन-परामर्श प्रक्रिया में खामियां हैं। 21 जुलाई को जारी किए गए नोटिफिकेशन की जानकारी प्रभावित ग्रामीण समुदायों तक नहीं पहुंची है। संगठन ने कहा कि प्रचार-प्रसार में कमी है और कई हितधारकों को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।
नई दिल्ली, एजेंसी। पर्यावरण संगठन ‘पीपल फॉर अरावलीज’ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अरावली कमेटी को पत्र लिखकर उसकी जन-परामर्श प्रक्रिया (पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस) पर सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि 21 जुलाई को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कई खामियां हैं और इसकी जानकारी प्रभावित ग्रामीण समुदायों तक नहीं पहुंच पाई है इस उच्चस्तरीय समिति को अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमा तय करने पर केंद्र की रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। इसे 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। नोटिफिकेशन में कई तरह के हितधारकों से राय, सुझाव और इनपुट मांगे गए थे, जिनमें वे राज्य भी शामिल हैं, जहां अरावली फैली हुई है।‘पीपल
फॉर अरावलीज’ ने कहा है कि नोटिफिकेशन का रेडियो, सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, संगठन ने कहा कि किसी भी अखबार में भी यह जानकारी नहीं मिली है। अरावली के अलग-अलग जिलों में सरपंचों और नेताओं को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि कमेटी अलग-अलग हितधारकों से राय और सुझाव मांग रही है।
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