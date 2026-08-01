चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना जिले में लगाएगी एक हजार पौधे
चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना भारत ने सार्वजनिक स्थानों पर एक हजार से अधिक छायादार और फलदार पौधे लगाने का निर्णय लिया है। वन विभाग ने शनिवार को पौधों की आपूर्ति की। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने कहा कि हर व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण के लिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना भारत पौधरोपण करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर एक हजार से अधिक छायादार, फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शनिवार को वन विभाग द्वारा चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना भारत को एक हजार से अधिक पौधे उपलब्ध कराए। अब ये पौधे रोपित कराए जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने कहा कि सम्राट अशोक ने भी वृक्षों और जीव जंतुओं के कल्याण को अपना धर्म माना था। आज जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए हर व्यक्ति को एक-एक पेड़ लगाना होगा। विभाग की ओर से शनिवार को पौधे उपलब्ध करा दिए।
अब ये पौधे स्कूलों, धर्मस्थलों, सार्वजनिक स्थानों पर रोपित किए जाएंगे।राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. मनोज शाक्य, रविंद्र शाक्य, राहुल शाक्य, ऋषी शाक्य, अभिमन्यु शाक्य, कमलेश शाक्य, हृदेश शाक्य आदि मौजूद रहे।फोटो-37-शनिवार को वन विभाग से पौधे प्राप्त करते चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुशवाहा व अन्य पदाधिकारी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें