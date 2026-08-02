हरेला हरित यज्ञ अभियान में किया पौंधरोपण
पिथौरागढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र गैना द्वारा 16 दिवसीय हरेला हरित यज्ञ अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न गांवों के किसानों और ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण भी किया गया।
पिथौरागढ़। कृषि विज्ञान केंद्र गैना की ओर से 16 दिवसीय हरेला हरित यज्ञ अभियान का आयोजन किया गया। केंद्र की ओर से बालाकोट, देवत, सुवाकोट, नेरी, मैठाना, ऐंचोली, किरीगांव, मडेगांव समेत विभिन्न गांवों के किसानों और ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरुक किया। कृषि विज्ञान केंद्र गैना परिसर में भी विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। इस दौरान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉ. महेन्द्र सिंह, डॉ. अलंकार सिंह, डॉ. स्वाति गर्ब्याल, डॉ. कंचन आर्या, डॉ. दिनेश कुमार चौरासिया, विनय कुमार, दीपक, बबली, सुनीता, संदीप और पंकज मौजूद रहे।
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