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पर्यावरण संरक्षण, अंगदान व देहदान का संदेश देकर संपन्न हुई पदयात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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डुमरांव के महरौरा में पर्यावरण सुरक्षा, अंगदान व देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दो दिवसीय पदयात्रा आयोजित की गई। यह यात्रा बक्सर से शुरू होकर महरौरा में संपन्न हुई। कार्यक्रम में समाजसेवियों ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की।

पर्यावरण संरक्षण, अंगदान व देहदान का संदेश देकर संपन्न हुई पदयात्रा

भागीदारी डुमरांव के महरौरा में रविवार को संपन्न हुई दो दिवसीय पदयात्रा पर्यावरण सुरक्षा, अंगदान व देहदान के नारे लगा किया जागरूक फोटो संख्या- 03, कैप्सन- रविवार को डुमरांव में आयोजित पर्यावरण बचाओ पदयात्रा में शपथ लेते लोग। डुमरांव, निज संवाददाता।

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पदयात्रा का प्रारंभ

पर्यावरण संरक्षण, अंगदान और देहदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित दो दिवसीय पदयात्रा शनिवार को डुमरांव के महरौरा स्थित डॉ. भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हो गई। पदयात्रा 01 अगस्त को बक्सर से शुरू हुई थी। यात्रा के दौरान समाजसेवियों ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण, अंगदान व देहदान के महत्व को समझने तथा इस दिशा में आगे आने की अपील की।

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कार्यक्रम की भागीदारी

कार्यक्रम में आसा पर्यावरण सुरक्षा बिहार, दधीचि देहदान समिति व शिक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। पदयात्रा के समापन पर महरौरा मोड़ स्थित डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पर्यावरण की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।

संकल्प और उद्देश्य

इस दौरान अंगदान एवं देहदान के माध्यम से जरूरतमंदों का जीवन बचाने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का भी संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने कहा कि समाज के गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा ही इस अभियान का मूल उद्देश्य है। ऐसे जन-जागरण कार्यक्रम लोगों को मानव सेवा व सामाजिक दायित्व के प्रति प्रेरित करते हैं।

समाजसेवियों की सूची

पदयात्रा में आसा पर्यावरण सुरक्षा बिहार के संयोजक विपिन कुमार, शिक्षा फाउंडेशन के विवेक कुमार, भारत ज्ञान-विज्ञान समिति की शिक्षिका अनीता यादव, अर्जुन कुमार, रामाकांत राय, शालीग्राम पाल, रमेश चंद्र, अजय कुमार, राजीव रंजन कुमार, इंद्रजीत वर्मा, सुनील कुमार, पंकज कुमार सहित दर्जनों समाजसेवी शामिल थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पदयात्रा का उद्देश्य क्या था?
पदयात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, अंगदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
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