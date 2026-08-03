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एक पेड़ मां के नाम : जमुई अव्वल, तो शिवहर फिसड्डी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बिहार में 'एक पेड़ मां के नाम-3.0' अभियान की गति सुस्त है। 65 लाख पौधों के लक्ष्य में केवल 7.05 प्रतिशत पौधे लगाए गए हैं। जमुई ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि शिवहर अंतिम स्थान पर रहा। सभी स्कूलों में ईको क्लब का गठन करने का आदेश दिया गया है और प्रगति की निगरानी होगी।

एक पेड़ मां के नाम : जमुई अव्वल, तो शिवहर फिसड्डी

एक पेड़ मां के नाम : जमुई अव्वल, तो शिवहर फिसड्डी 1.53 फीसदी उपलब्धि के साथ पटना 17वें, तो 6.56 प्रतिशत के साथ नालंदा 5वें स्थान पर 19,532 स्कूलों ने पेड़ लगाना तो दूर, ईको क्लब का भी नहीं किया गठन 65.68 लाख लक्ष्य के विरुद्ध महज 7.05 फीसदी पौधे लगाने पर सभी डीईओ को एसपीडी ने दी चेतावनी कहा-10 अगस्त तक स्भी स्कूलों में ईको क्लब का गठन के बाद कराएं अपलोड फोटो : फॉरेस्ट : राजगीर का जंगल। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता। स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘एक पेड़ मां के नाम-3.0’ अभियान की रफ्तार सूबे में बेहद सुस्त है। राज्य के स्कूलों में 65 लाख 68 हजार 455 पौधे लगाने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल चार लाख 63 हजार 117 पौधे ही लगाए जा सके हैं। यानि, उपलब्धि महज 7.05 फीसदी रही।

कड़ी चेतावनी

जुलाई माह की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जमुई ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए करीब 46.59 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया है। वहीं, शिवहर ने महज एक पौधा लगाकर महज 0.003 प्रतिशत उपलब्धि के साथ सबसे निचले पायदान पर है। नालंदा ने 6.56 प्रतिशत के साथ पांचवां, तो राजधानी पटना 1.53 प्रतिशत उपलब्धि के साथ 17वें स्थान पर है। कड़ी चेतावनी : पौधरोपण की धीमी प्रगति पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) धर्मेंद्र कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और एसएसए डीपीओ को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए अभियान में तेजी लाने का आदेश दिया है। साथ ही, 10 अगस्त तक सभी स्कूलों में ईको क्लब का गठन कर उसकी सूचना पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है।

अन्य विभागों की लें मदद

रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल 95 हजार 195 में से केवल 75 हजार 663 स्कूलों ने ही ईको क्लब गठन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की है। यानि, 19,532 स्कूलों में अब तक ईको क्लब का गठन तक नहीं हुआ है। विद्यालयों को वन विभाग, पंचायत राज विभाग, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग और नगर निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर पर्याप्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल भी करनी होगी। जवाबदेही होगी तय : राज्य परियोजना निदेशक ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां के डीईओ खुद अभियान की निगरानी करें। सभी विद्यालयों में ईको क्लब का गठन कर छात्रों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने और प्रतिदिन प्रगति पोर्टल पर अपलोड कराएं। आगामी समीक्षा में खराब प्रदर्शन वाले जिलों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। जिलों की रैंकिंग व पौधरोपण उपलब्धि (%) : 1. जमुई : 46.59, 2. बेगूसराय : 45.84, 3. सीवान : 13.79, 4. खगड़िया : 41.24, 5. नालंदा : 6.56, 6. मुंगेर : 22.33, 7. रोहतास : 11.28, 8. वैशाली : 8.81, 9. पश्चिम चंपारण : 3.82, 10. पूर्वी चंपारण : 3.45, 11. बांका : 11.52, 12. बक्सर : 12.62, 13. लखीसराय : 18.18, 14. भागलपुर : 9.22, 15. अररिया : 4.95, 16. मधेपुरा : 4.84, 17. पटना : 1.53, 18. दरभंगा : 4.35, 19. सहरसा : 2.16, 20. कटिहार : 4.39, 21. शेखपुरा : 31.22, 22. समस्तीपुर : 4.13, 23. सीतामढ़ी : 2.57, 24. कैमूर : 4.04, 25. मधुबनी : 1.69, 26. गया : 1.69, 27. भोजपुर : 1.06, 28. औरंगाबाद : 1.31, 29. सारण : 1.32, 30. किशनगंज : 1.45, 31. मुजफ्फरपुर : 1.09, 32. नवादा : 1.50, 33. सुपौल : 1.15, 34. जहानाबाद : 1.75, 35. पूर्णिया : 0.93, 36. अरवल : 1.55, 37. गोपालगंज : 0.15, 38. शिवहर : 0.003। अधिकारी बोले : लक्ष्य के अनुरूप पौके लगाने व उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करायी जाएगी। इस योजना से बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ ही उन्हें जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाया जाना है। हेमचंद्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी

प्रश्नोत्तर

बिहार में पौधरोपण अभियान का लक्ष्य क्या है?
बिहार में पौधरोपण अभियान का लक्ष्य 65 लाख 68 हजार 455 पौधे लगाना है।
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