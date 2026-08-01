हैदराबाद में प्रो. तिवारी ने जैव विविधता संरक्षण पर दिया व्याख्यान
नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रो. ललित तिवारी ने हैदराबाद के वीएनआर वीजेएनआईटी कॉलेज में पर्यावरण और जैव विविधता पर व्याख्यान दिया। उन्होंने उत्तराखंड के पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण कानूनों की चर्चा की तथा पौधारोपण और प्रकृति से जुड़ने का आह्वान किया। अंत में उन्हें सम्मानित किया गया।
नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रो. ललित तिवारी ने हैदराबाद स्थित वीएनआर वीजेएनआईटी कॉलेज में पर्यावरण एवं जैव विविधता विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन पर जोर देते हुए उत्तराखंड के पारिस्थितिकी तंत्र और वन एवं जैव विविधता से जुड़े प्रमुख कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने सभी से जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा लगाने और प्रकृति से जुड़ने का आह्वान किया। अंत में प्रो. तिवारी को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रो. रमेश कुमार, डॉ. अहमद आदि रहे।
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