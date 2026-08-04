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देवभूमि उद्यमिता बूटकैम्प में विद्यार्थियों ने सीखे व्यवसाय के व्यावहारिक गुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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उच्च शिक्षा विभाग की देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत आयोजित आवासीय उद्यमिता बूटकैम्प में 63 विद्यार्थियों को व्यवसाय स्थापित करने और विस्तारित करने के व्यावहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने कानूनी प्रक्रियाओं, पंजीकरण, ब्रांडिंग, और मार्केटिंग से संबंधित जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों ने संवादात्मक सत्रों के दौरान अपने विचारों पर सुझाव भी लिए।

देवभूमि उद्यमिता बूटकैम्प में विद्यार्थियों ने सीखे व्यवसाय के व्यावहारिक गुर
देवभूमि उद्यमिता बूटकैम्प में विद्यार्थियों ने सीखे व्यवसाय के व्यावहारिक गुर

रुद्रपुर, संवाददाता। उच्च शिक्षा विभाग की देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद के ओर से ईटीसी हल्द्वानी में आयोजित आवासीय उद्यमिता बूटकैम्प के दूसरे दिन 63 विद्यार्थियों को व्यवसाय स्थापना और विस्तार से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। बूटकैम्प में शहीद भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय रुद्रपुर, राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर, राजकीय महाविद्यालय टनकपुर, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दाचौर, राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा के विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन उद्यमिता विशेषज्ञ डॉ. रजत शर्मा, परियोजना अधिकारी भूपेन्द्र सिंह मेहरा (नैनीताल) और महेन्द्र रौतेला (अल्मोड़ा) ने किया।

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विशेषज्ञों ने व्यवसाय शुरू करने की कानूनी प्रक्रियाओं, पंजीकरण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, वित्तीय सहायता, प्रभावी मार्केटिंग, डिजिटल माध्यमों के उपयोग और व्यवसाय को स्केल करने की रणनीतियों पर भी मार्गदर्शन दिया। प्रश्नोत्तर और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने व्यावसायिक विचारों पर विशेषज्ञों से सुझाव भी प्राप्त किए।

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