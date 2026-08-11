3 साल में पंजीकृत हुईं 534 नई कंपनियां, सीएसआर मद से खर्च हुए 33.15 करोड़
भागलपुर में केंद्र सरकार के नीतिगत सुधारों के चलते उद्यमिता को नई गति मिली है। सांसद अजय कुमार मंडल के सवाल के जवाब में बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में 534 नई कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 में सीएसआर के तहत 33.15 करोड़ रुपये विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए खर्च किए गए।
भागलपुर, वरीय संवाददाता। केंद्र सरकार के नीतिगत सुधारों से भागलपुर में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। सांसद अजय कुमार मंडल द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि बीते तीन वर्षों में भागलपुर जिले में 534 नई कंपनियां पंजीकृत हुई हैं।संसदीय जवाब के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान भागलपुर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक क्षेत्रों में कुल 33.15 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। इसमें सर्वाधिक 10.96 करोड़ रुपये स्वास्थ्य देखभाल, 5.45 करोड़ रुपये स्वच्छता, 4.40 करोड़ रुपये शिक्षा, 3.97 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास और 3.89 करोड़ रुपये जीविका संवर्धन पर खर्च किए गए।
कागजी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के कारण ही भागलपुर में अलग से कंपनी पंजीकरण केंद्र खोलने का फिलहाल कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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