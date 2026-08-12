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उद्यमियों ने एमएसएमई संशोधन विधेयक का किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में उद्यमियों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026 का स्वागत किया। अध्यक्ष राजेश भाटिया ने बताया कि इससे एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी। नए कानून में उद्योगों की श्रेणी में बदलाव और भुगतान विवादों के त्वरित समाधान की व्यवस्था की गई है।

उद्यमियों ने एमएसएमई संशोधन विधेयक का किया स्वागत

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की कार्यकारिणी की मंगलवार को चांदपुर स्थित एमएसएमई विभाग के कार्यालय में बैठक हुई। इसमें संसद से पारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026 का उद्यमियों ने स्वागत किया। उद्यमियों ने इस कानून से एमएमसएमई सेक्टर को मजबूती मिलने की बात कही। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटिया ने बताया कि निवेश के साथ टर्नओवर को भी वर्गीकरण का आधार बनाए जाने से बढ़ते हुए उद्यमों को अनावश्यक रूप से एमएसएमई श्रेणी से बाहर होने की समस्या से राहत मिलेगी तथा उद्यम पंजीकरण पोर्टल को स्थायी, डिजिटल, निःशुल्क एवं स्वैच्छिक व्यवस्था के रूप में मान्यता दिए जाने से अधिक से अधिक छोटे उद्यम औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ सकेंगे।

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उपाध्यक्ष अनुपम देवा ने बताया कि लंबित भुगतान एवं विवादों का त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन (ओडीआर), मध्यस्थता एवं पंचाट के लिए निर्धारित समयसीमा एमएसएमई के लंबित भुगतानों को शीघ्र प्राप्त करने में अत्यंत उपयोगी होगी। महासचिव नीरज पारिख ने कहा कि यह कानून एमएसएमई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस दौरान राजेश वर्मा, राजीव जयपुरिया, अजय जायसवाल, एलएन झा, आलोक भंसाली, विशाल जायसवाल, पंकज अग्रवाल, गौरव गुप्ता, रमेश ससरानी, गजानन जोशी, मनीष कटारिया मौजूद रहे।

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